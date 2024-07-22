На Алтае двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем

У другого шофера, как установили полицейские, нет водительских прав

22 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 20 июля около 19:20 в селе Кызыл-Озек.

47-летний местный житель за рулем Toyota Tercel выехал на встречку и столкнулся с "Нивой" под управлением 33-летнего жителя Горно-Алтайска.

"В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены водитель, а также три пассажира автомобиля ВАЗ, двое из которых несовершеннолетние. Госпитализация потребовалась 13-летней девочке", – рассказали в ведомстве.

Выяснили, что водитель Toyota сел за руль пьяным, а у шофера "Нивы" нет прав управления транспортными средствами.