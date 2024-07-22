На Алтае двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем
У другого шофера, как установили полицейские, нет водительских прав
22 июля 2024, 10:15, ИА Амител
В Майминском районе Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 20 июля около 19:20 в селе Кызыл-Озек.
47-летний местный житель за рулем Toyota Tercel выехал на встречку и столкнулся с "Нивой" под управлением 33-летнего жителя Горно-Алтайска.
"В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены водитель, а также три пассажира автомобиля ВАЗ, двое из которых несовершеннолетние. Госпитализация потребовалась 13-летней девочке", – рассказали в ведомстве.
Выяснили, что водитель Toyota сел за руль пьяным, а у шофера "Нивы" нет прав управления транспортными средствами.
10:26:36 22-07-2024
Ну вот и встретились два нарушителя ПДД. И это правильно! Только детей жалко, что пострадали...
10:32:48 22-07-2024
бяда-бяда)))))))))))