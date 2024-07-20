Рейсовый автобус, перевозивший 50 человек, сгорел на Алтае

Никто не пострадал

20 июля 2024, 13:48, ИА Амител

Сгоревший автобус / Фото: МЧС Республики Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай сгорел рейсовый автобус, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился ранним утром 20 июля на Чуйском тракте.

"В 06:13 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720 км Чуйского тракта, следовавшего по маршруту Астана (Казахстан) – Баян-Углий (Монголия). В салоне было 50 человек, из них 15 детей", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все самостоятельно покинули транспорт, никто не пострадал.

Впоследствии автобус потушили, а людей доставили до пункта временного размещения в селе Иня. Движение по дороге не ограничено.