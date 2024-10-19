На Алтае двум полицейским собакам ищут хозяев
В годы службы они помогали полицейским искать наркотики и взрывчатые вещества
19 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Полицейские собаки / Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы объявили о поиске новых хозяев для двух служебных собак, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Полицейские отправили на пенсию лабрадора-ретривера по кличке Леди и немецкую овчарку Боню, которые помогали силовикам искать взрывчатые вещества и наркотики.
Несмотря на высокий по служебным меркам возраст, питомцы все еще полны сил, а также хорошо воспитаны. Забрать животных можно в Центре кинологической службы, предварительно позвонив по телефону (8-388-22) 9-23-56 либо 9-23-57.
10:44:25 20-10-2024
а почему они не остаются на пенсии в питомнике на содержании МВД? Служили им, служили, а теперь заберите кто-нибудь?