На Алтае двум полицейским собакам ищут хозяев

В годы службы они помогали полицейским искать наркотики и взрывчатые вещества

19 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Полицейские собаки / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы объявили о поиске новых хозяев для двух служебных собак, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские отправили на пенсию лабрадора-ретривера по кличке Леди и немецкую овчарку Боню, которые помогали силовикам искать взрывчатые вещества и наркотики.

Несмотря на высокий по служебным меркам возраст, питомцы все еще полны сил, а также хорошо воспитаны. Забрать животных можно в Центре кинологической службы, предварительно позвонив по телефону (8-388-22) 9-23-56 либо 9-23-57.