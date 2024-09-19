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На Алтае экс-чиновника с женой осудили за хитрую махинацию с квартирой и госденьгами

Также супруги предоставили заведомо ложные сведения, позволившие им получить материнский капитал для улучшения жилищных условий

19 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае бывшего чиновника, его супругу и их знакомого признали виновными в крупном мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает региональный СК.

Заместитель главы администрации Кулундинского района вместе с супругой в период с 2018-го по 2020 год получили 1,26 млн рублей на приобретение жилья по государственной программе развития сельских территорий.

Как установили в суде, супруги заключили со своим знакомым фиктивный договор купли-продажи жилья в Кулунде по завышенной стоимости, без фактической передачи и с последующим возвратом денег. Кроме того, предоставили заведомо ложные сведения, позволившие им получить материнский капитал, направленный на улучшение жилищных условий.

"Полученными по фиктивно составленному договору купли-продажи жилого дома денежными средствами в сумме 1,7 млн рублей соучастники распорядились по собственному усмотрению. При этом знакомый супругов за фиктивную продажу дома также получил из этих средств вознаграждение в размере свыше 75 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Следствие наложило арест на машины и банковские счета всех соучастников, в результате чего причиненный государству ущерб полностью возмещен.

Суд назначил бывшему чиновнику два с половиной года лишения свободы условно. Его супруге и знакомому – по полтора года лишения свободы условно.

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край чиновники суд Мошенники

Комментарии 1

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Гость

10:46:10 20-09-2024

отлично, сейчас можно по этой схеме отследить остальных

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