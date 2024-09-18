Главе барнаульского "Горэлектротранса" Петряшину вынесли приговор

Уголовную статью в отношении руководителя переквалифицировали на менее тяжкую

18 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Николай Петряшин / Фото: Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Центральном районном суде Барнаула прошло заключительное заседание по делу директора МУП "Горэлектротранс" Николая Петряшина, пишет "МК".

Уголовное дело в отношении руководителя возбудили из-за махинаций с электрическими кабелями при капремонте некоего объекта. Петряшин разрешил подрядчику использовать дешевые провода, хотя по смете предусматривались более дорогие. Перечисленные подрядчику 17 млн рублей за выполненные работы включали 2 млн, не подлежащих выплате, что нанесло ущерб бюджетам города и края.

Судебный процесс длился с конца февраля. Изначально главе учреждения вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, но адвокату удалось добиться переквалификации преступления на то же самое, но без приставки "из корыстной или иной личной заинтересованности". Также на последнем заседании стало известно, что до начала судопроизводства связанная с процессом компания вернула "Горэлектротрансу" 674 тысячи рублей, о чем ранее сообщали свидетели. Вероятно, именно этот факт и послужил для переквалификации дела.

Тем самым руководителя хоть и признали виновным, но по менее тяжкому преступлению. Суд оштрафовал Петряшина на 80 тысяч рублей, но при этом уменьшил сумму до 70 тысяч, так как в ноябре 2023 года его задерживали на двое суток. Также директору "Горэлектротранса" отменили подписку о невыезде, а иск прокурора о взыскании порядка 2,1 млн рублей суд оставил без рассмотрения. Если бы действия Петряшина не были переквалифицированы, ему грозило бы от трех до десяти лет тюрьмы.

Продолжит ли Николай Петряшин возглавлять предприятие, пока неясно. Его адвокат заявлял, что директор планировал выйти на пенсию. Пока шли разбирательства, "Горэлектротрансом" временно руководил главный инженер предприятия Александр Возный.