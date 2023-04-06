На Алтае экс-полицейский предстанет перед судом за продажу данных граждан из баз

Мужчина предоставлял информацию о россиянах по цене 300 рублей

06 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший полицейский предстал перед судом по обвинению в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как установили следователи, с сентября 2021 года по январь 2022 года оперативный дежурный отдела полиции неправомерно получал охраняемые законом сведения не менее чем о 88 гражданах, содержащиеся в государственных базах данных, и передавал эту информацию жителю Хабаровска за денежное вознаграждение из расчёта 300 рублей за сведения в отношении одного лица.

Таким образом, сотрудник полиции получил взятку за незаконные действия в сумме более 26 тысяч рублей путём безналичного перевода на счёт.