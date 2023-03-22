На Алтае экс-спасатель попал под следствие из-за ущерба на 500 млн рублей

Сейчас бывший высокопоставленный спасатель находится под стражей

22 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Бывший руководитель базирующегося в Бийске ФГКУ "Специальное управление № 36 МЧС России" стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, присвоении и растрате, сообщает "Банкфакс".

По данным источников издания, в настоящее время расследуется уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Присвоение и растрата, совершённые организованной группой, а равно в особо крупном размере".

"Ущерб, по имеющимся данным, превышает астрономические 500 млн рублей, однако инсайдеры не исключают, что эта сумма со временем может увеличиться", – отмечает издание.

Преступления якобы были совершены в период 2013-2019 годов. Согласно данным с сайта ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ФГКУ в этот период руководил Виктор Великодный.

Сейчас Виктор Великодный, судя по информации из картотеки Бийского горсуда, находится под стражей – меру пресечения избрали 9 февраля.