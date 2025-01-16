НОВОСТИПроисшествия

На Алтае елка долгое время пугала мужчину и поэтому суд постановил ее спилить

Житель края опасался, что нависшие кроны могли в любой момент сделать кое-что страшное

16 января 2025, 16:40, ИА Амител

Страшное дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Страшное дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае спор из-за растущей рядом с забором ели довел соседей до суда, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина опасался, что кроны ели, нависшие над кровлей, могли в любой момент спровоцировать пожар его дома. Мирным путем решить проблему не смогли", – рассказали в ведомстве.

Суд обязал собственницу земельного участка избавиться от дерева. С женщиной связались приставы и пояснили, что "избежать спила дерева не получится".

"В течение срока, установленного для добровольного исполнения, должница исполнила решение суда, обязывающее спилить высокорослую ель, в полном объеме", – отметили в ФССП.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край суд забавные истории деревья

Комментарии 10

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Musik

16:42:21 16-01-2025

ужасы нашего городка

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Кхм...

17:27:08 16-01-2025

В идеале до границы соседского участка должно быть не менее 500 метров. 🤣
Впрочем, и в этом случае не факт, что соседу что-нибудь не помешает. Цвет дома, архитектура, дым из трубы, свет из окон...
🤣

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Гость

18:15:13 16-01-2025

Кхм... (17:27:08 16-01-2025) В идеале до границы соседского участка должно быть не менее 500м.. 500м - это от остановки пл. Октября до России. Там штук 5 пятиэтажных сталинок стоит)))

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Кхм...

19:55:49 16-01-2025

Гость (18:15:13 16-01-2025) 500м - это от остановки пл. Октября до России. Там штук 5 ... Вот поэтому и злые все, как собаки серые.
😁

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Гость

19:48:25 16-01-2025

Кхм... (17:27:08 16-01-2025) В идеале до границы соседского участка должно быть не менее ... Чир вы, болезный, расскажите владельцам таунхаусов, столь популярных на западе?

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Кхм...

06:59:17 17-01-2025

Гость (19:48:25 16-01-2025) Чир вы, болезный, расскажите владельцам таунхаусов, столь по... "Не нужно нам этих ваших чуждых западных ценностев!"

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Михаил

17:36:48 16-01-2025

Странная и непонятная ситуевина... Получается например на своем уучастке могу посадить деревья а когда они вырастут-то могу спилить эти деревья... Или нельзя?

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Musik

19:46:03 16-01-2025

Михаил (17:36:48 16-01-2025) Странная и непонятная ситуевина... Получается например на св... Зависит от права собственности на участок.

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Гость

19:49:41 16-01-2025

Михаил (17:36:48 16-01-2025) Странная и непонятная ситуевина... Получается например на св... Есть нормы, где и на каком расстоянии от соседей можно садить на своем участке.

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Кхм...

19:57:39 16-01-2025

Михаил (17:36:48 16-01-2025) Странная и непонятная ситуевина... Получается например на св... Как там Салтыков-Щедрин в "Современной идиллии" писал? "А это смотря..."
😁

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