На Алтае елка долгое время пугала мужчину и поэтому суд постановил ее спилить

Житель края опасался, что нависшие кроны могли в любой момент сделать кое-что страшное

16 января 2025, 16:40, ИА Амител

Страшное дерево / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае спор из-за растущей рядом с забором ели довел соседей до суда, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина опасался, что кроны ели, нависшие над кровлей, могли в любой момент спровоцировать пожар его дома. Мирным путем решить проблему не смогли", – рассказали в ведомстве.

Суд обязал собственницу земельного участка избавиться от дерева. С женщиной связались приставы и пояснили, что "избежать спила дерева не получится".