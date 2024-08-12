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Жители Алтая пожаловались на озверелых пчел в поселке Украинском на улице Украинской

По словам женщины, пчелы систематически веду себя крайне недобродушно и набрасываются на детей

12 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Пчелы нападают на детей / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e
Пчелы нападают на детей / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Жительница Алтайского края уже 15 лет не может справиться с соседскими пчелами, которые залетают на ее участок и кусают детей. Свою историю она рассказала в паблике "Барнаул 22".

Проживает женщина в Косихинском районе в поселке Украинском на улице Украинской.

"Наши соседи держат пчел на своем участке, от которых систематически страдают мои дети. Мы не можем выйти из дома, дети не могут выйти погулять в своей же ограде, потому что после этих прогулок мои дети все искусаны соседскими пчелами", - рассказала сельчанка.

Она отметила, что неоднократно написала жалобы в администрацию района и пыталась поговорить с соседями, однако это ни к чему не привело.

"На слова принять какие-либо меры, они отмахиваются и говорят, что их пчелы добродушные. Неоднократно вызывалась скорая, сигнальный лист имеется. Я просто боюсь за своих детей. Один из моих детей - инвалид, которому необходим свежий воздух", - рассказала женщина.

Ранее жители одной из сибирских деревень пожаловались на корову, которая всех терроризирует: кидается на людей и собак, ломает сельчанам руки, съедает капусту.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край забавные истории жалобы и просьбы

Комментарии 19

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Гость

10:24:38 12-08-2024

в поселке Украинском на улице Украинской --- неудивительно, что озверелые

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Гость

10:29:15 12-08-2024

Это всё из-за названия... особенно последнее время!... Энергетика не очень у этого названия...

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Бжелы

10:29:22 12-08-2024

Врет она все...

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гость

10:31:27 12-08-2024

говорят что пчелы быстро помирают от пестицидов...

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Гость

10:53:35 12-08-2024

сделать обработку участка от насекомых, комаров и пр, она по всем насекомым работает... но из-за дождей эффект не стойкий. Вроде для содержания пчел какие-то нормативы есть, то-ли по высоте забора, может еще что-то...

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Гость

13:11:18 12-08-2024

Гость (10:53:35 12-08-2024) сделать обработку участка от насекомых, комаров и пр, она по...
Забор не менее 2 метра, количество пчелосемей не более 2 х на 1 сотку участка, направление летков не в сторону соседей. Если это выдержано, то пусть докажет что укусила пчела, а не оса или мошкара. А если пчела, то это именно соседская пчела, а не с другого участка.

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Иван

11:22:30 12-08-2024

Если обработать яблоньки, груши, вишню в период цветения ядами, которыми обрабатывают рапс, то уверен проблема с пчелами решится.

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Гость

13:59:00 12-08-2024

Иван (11:22:30 12-08-2024) Если обработать яблоньки, груши, вишню в период цветения яда... Только и про яблоки и груши и вишню тоже придётся позабыть.

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Гость

11:26:14 12-08-2024

Мыть детей не пробовали? Пчёлы не любят потных, вонючих. Даже такие добродушные, как эти.

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Гость

11:26:23 12-08-2024

Разведите шершней они замочат всех пчел

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Гость

13:38:38 12-08-2024

Гость (11:26:23 12-08-2024) Разведите шершней они замочат всех пчел... кто потом шершней замочит?

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Гость

12:45:52 12-08-2024

Думаю врет женщина, пчелы сами не нападают, если к ним в улей не лезть. Комары в сто раз хуже.

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Мусик

13:05:18 12-08-2024

Гость (12:45:52 12-08-2024) Думаю врет женщина, пчелы сами не нападают, если к ним в уле... женщины не врут.

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Гость

13:14:46 12-08-2024

Привозили себе улик домой из Залесово, из тайги. Пчёл взяли "породистых". Поставили в саду. Очень злые пчелы. Шума вообще не любят. А соседи у нас постоянно музыку включали. Невозможно было выйти в огород. Через пару месяцев отдали улик профессиональному пасечниу, у которого осень большая пасека. Через время он нас спрашивает. Где вы таких злых пчёл взяли?

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Гость

14:02:06 12-08-2024

Гость (13:14:46 12-08-2024) Привозили себе улик домой из Залесово, из тайги. Пчёл взяли ... Эх, мне бы таких пчёлок- новые соседи в СНТ появились, жиробасы на Х7 и Геликах... Слушают всякое дерьмо по радо...

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Гость

11:11:42 13-08-2024

Гость (13:14:46 12-08-2024) Привозили себе улик домой из Залесово, из тайги. Пчёл взяли ... Все зависит от матки. Я меняю матку в злобливом рое и они становятся "шёлковые"

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Гость

15:44:17 12-08-2024

А почему еще Милонов не выступил с инициативой переименовать все поселки Украинские и улицы Украинские в поселки Русские и улицы Российские?

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Гость

16:29:53 12-08-2024

есть удобрения с 1 классом опасности. Удобрите участок хорошо и упс - не будет проблемы

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Гость

20:23:12 12-08-2024

Гость (16:29:53 12-08-2024) есть удобрения с 1 классом опасности. Удобрите участок хорош...
В одном из крупных райцентров дед с бабкой для борьбы с двухвостками и прочей земляной живностью додумались участок и подпол дома посыпать дустом. Результат: дед уехал на кладбище, бабка к дочери, участок с домом уже много лет не могут продать. Так что, борцуны с пчёлами , можете повторить их подвиг.

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