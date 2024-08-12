Жители Алтая пожаловались на озверелых пчел в поселке Украинском на улице Украинской

По словам женщины, пчелы систематически веду себя крайне недобродушно и набрасываются на детей

12 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Пчелы нападают на детей / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Жительница Алтайского края уже 15 лет не может справиться с соседскими пчелами, которые залетают на ее участок и кусают детей. Свою историю она рассказала в паблике "Барнаул 22".

Проживает женщина в Косихинском районе в поселке Украинском на улице Украинской.

"Наши соседи держат пчел на своем участке, от которых систематически страдают мои дети. Мы не можем выйти из дома, дети не могут выйти погулять в своей же ограде, потому что после этих прогулок мои дети все искусаны соседскими пчелами", - рассказала сельчанка.

Она отметила, что неоднократно написала жалобы в администрацию района и пыталась поговорить с соседями, однако это ни к чему не привело.

"На слова принять какие-либо меры, они отмахиваются и говорят, что их пчелы добродушные. Неоднократно вызывалась скорая, сигнальный лист имеется. Я просто боюсь за своих детей. Один из моих детей - инвалид, которому необходим свежий воздух", - рассказала женщина.

Ранее жители одной из сибирских деревень пожаловались на корову, которая всех терроризирует: кидается на людей и собак, ломает сельчанам руки, съедает капусту.