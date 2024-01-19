На Алтае футуролог рассказал про роботов-тараканов, напечатанное сердце и терминатора

В этом году диалогу из первой части "Терминатора" исполняется 40 лет

19 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Диалог из первой части фильма "Терминатор" завирусился в Сети. И не просто – действие киноленты происходит в 1984 году. А ровно через сорок лет, по уверениям одного из героев Кайла Риза, люди научатся изготавливать существ с механическим разумом. В нашем 2024 году слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а люди научились делать даже больше, чем предрекали герои фильма.

Российский футуролог и промышленный дизайнер Владимир Пирожков уверен: будущее ближе, чем мы думаем. Как сообщает радио "Бизнес ФМ Барнаул", на своей лекции он рассказал алтайским бизнесменам о том, в каких направлениях искусственный интеллект развивается семимильными шагами и к чему это приведет в конечном итоге. К примеру, разработчики активно соединяют механизмы и живые клетки.

Как напомнил эксперт, недавно Rolls-Royce презентовал роботов-тараканов, которые обследуют авиационные двигатели. 20 таких механизмов достаточно, чтобы получить информацию перед взлетом, принять решение о ремонте. В США же создали роботов, которые собирают подобных себе и делают рой, – так они способны создать любой предмет.

"В Израиле напечатали человеческое сердце – настоящее сердце, оно рабочее, только маленькое очень. Поэтому потихонечку можно собирать уже живую "Барби". Если еще и дать 100 Тб памяти, то у вас маленький секретарь появится в сумочке вместо собачки. Очень-очень полезная вещь. Живая только", – продолжил ученый. Еще одна тенденция, по словам Пирожкова, – когда искусственному разуму дают человеческую оболочку. Но эти создания служат, скорее, мирным целям. Например, на китайских телеканалах круглый год в режиме 24 на 7 ведут новости аватары. С помощью Smart TV виртуальной девушке можно задавать вопросы – одновременно она может дать хоть миллиард ответов разным зрителям.

Ведутся исследования и в противоположную сторону – когда живого человека "роботизируют" и улучшают с помощью технологий. Это создание и имплантация совершенных протезов: рук, ног, органов, а также силовых материалов. Например: кожа или экзоскелет, совместимые с органической тканью. Но настоящий "человек 2.0", как объясняет специалист, уже ступень генных модификаций.

"В Израиле удлинили теломеры – это концевые участки хромосом, которые удлиняют жизнь. 37 человек, участвовавших в эксперименте, помолодели на клеточном уровне на 25 лет. Но еще круче – это когда меняют геном, и люди становятся невосприимчивыми к болезням. Мы получаем суперлюдей, которые не воспринимают болезни и не будут болеть", – сказал Пирожков.Звучит фантастически, но, по оценке футуролога, такой трансгуманизм неизбежно влечет за собой еще большее расслоение общества. "Продвинутые" люди начнут претендовать на иные права по сравнению с теми, кто остался позади. Так что человечеству придется решать важные этические вопросы. А пока остается надеяться, что симбиоз кибернетики и биологии не станет сюжетом для нового фильма "Терминатор", снятого на основе реальных событий.