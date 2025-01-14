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На Алтае пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 100 тысяч

Возбуждено уголовное дело

14 января 2025, 11:22, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили около 100 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки из села Березовка Первомайского района, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина нашла в интернете объявление о заработке на финансовой бирже и в надежде разбогатеть "инвестировала" злоумышленникам сбережения.

Ни прибыли, ни вложенных денег сельчанка больше не увидела.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 2

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Гость

12:26:40 14-01-2025

Уж сколько раз твердили миру...

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Гость

12:39:51 14-01-2025

из за таких что каждый день миллионами мошенникам отдают и повышают пен.возраст, морозят накопительные части и пр.

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