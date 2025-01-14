На Алтае пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 100 тысяч
Возбуждено уголовное дело
14 января 2025, 11:22, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Мошенники похитили около 100 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки из села Березовка Первомайского района, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина нашла в интернете объявление о заработке на финансовой бирже и в надежде разбогатеть "инвестировала" злоумышленникам сбережения.
Ни прибыли, ни вложенных денег сельчанка больше не увидела.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
12:26:40 14-01-2025
Уж сколько раз твердили миру...
12:39:51 14-01-2025
из за таких что каждый день миллионами мошенникам отдают и повышают пен.возраст, морозят накопительные части и пр.