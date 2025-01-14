На Алтае пенсионерка в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 100 тысяч

Возбуждено уголовное дело

14 января 2025, 11:22, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили около 100 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки из села Березовка Первомайского района, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина нашла в интернете объявление о заработке на финансовой бирже и в надежде разбогатеть "инвестировала" злоумышленникам сбережения.

Ни прибыли, ни вложенных денег сельчанка больше не увидела.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.