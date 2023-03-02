На Алтае глава посёлка три года брал с местных жителей взятки деревом

Предположительно, пиломатериалы пошли на строительство

02 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай главе Чойского сельского поселения предъявили обвинение в совершении должностных преступлений, сообщает региональный СК.

"С сентября 2020 по июнь 2021 года и в апреле 2022 года он получал от местных жителей взятки в виде пиломатериалов (горбыля)", – рассказали в ведомстве.

За это глава посёлка отмечал в табеле участие жителей в обязательных работах, которые им назначил суд.

Полученным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Предположительно, пиломатериалы пошли на строительство.

Свою вину глава поселения признал, сейчас находится под домашним арестом. Следствие обвинило его в "получении главой органа местного самоуправления лично взятки", "служебном подлоге" и "получении взятки лично в размере, не превышающей 10 тыс. рублей".