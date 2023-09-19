На Алтае глава района попал в центр скандала из-за сквера, превратившегося в пастбище

По словам "фронтовиков", зеленая зона безнадежно деградировала

19 сентября 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: региональный исполком ОНФ

Алтайское отделение ОНФ обвинило главу Каменского района Ивана Панченко в безразличии к судьбе сквера, который построили в Камне-на-Оби менее трех лет назад за федеральные средства. "Фронтовики" утверждают, что территория безнадежно деградировала и превратилась в пастбище для животных, пишет "Банкфакс".

Сквер на улице Речной построили на федеральные средства в Камне-на-Оби в 2020 году. На благоустройство ушло 2 млн рублей из федерального бюджета. Однако менее чем через три года парк превратился в унылое зрелище: фонари разбиты, лавочки и урны вырваны с корнем, саженцы деревьев съедают коровы и козы, которых привязывают к фонарным столбам.

Глава района Иван Панченко опубликовал на интернет-площадках голосование, в котором попросил каменцев ответить на вопрос: "Cтоит ли вкладывать средства в восстановление парка на улице Речной". Горожанам предлагались два ответа: "Стоит. Территория удобна для прогулок, отдыха" и "Не стоит. Считаю, что восстановление парка – деньги на ветер. Его уничтожат снова".

А перед этим он опубликовал пост, в котором рассказал о проблемах со сквером, заявив, что деньги, которые уйдут на его восстановление, можно направить на другие цели, например, на ремонт дорог.

В ответ на обвинения ОНФ в безразличии к судьбе парка глава города пояснил, что опрос по скверу сделал, чтобы "узнать мнение каменцев" и привлечь их внимание к проблеме вандализма в городе. И заверил, что муниципалитет ежегодно заключает контракты на обслуживание общественных территорий в городе, в том числе в сквере на улице Речной.

"Да, не все делаем сразу и быстро, но находим возможность исправлять то, что сломано, разрушено, украдено. А глава Каменского района никогда не позволит себе и не имеет права отказаться от того, что сделано по просьбе людей и для них", – отметил он.

Впрочем, по словам "фронтовиков", сквер на Речной – не единственный объект в городе, который постигла аналогичная судьба. Они указали на неработающий фонтан, "заполненный зеленой водой, мусором и птичьими перьями", и на требующий ремонта памятник в честь 50-летия СССР.