Жители Алтая пожаловались на дорогу, посреди которой можно улететь в глубокий обрыв
Дорога обрушилась еще весной, но ее не перекрыли и незнающий водитель может улететь вниз
18 сентября 2023, 15:00, ИА Амител
Читатели amic.ru обратились к администрации Первомайского района и Госавтоинспекции с просьбой обратить внимание на участок дороги, которая идет в садоводство и поселок Новый Мир.
Напомним, дорога обрушилась в апреле 2023 года из-за подмыва талыми водами. Позже стало известно, что восстанавливать ее не собираются.
"Сделали объезд в стороне, но речь не про это. Основную дорогу, которая обвалилась, никто не перекрыл, не поставили предупреждение, что впереди обрыв, а он не маленький. Не дай бог, кто-то туда проедет. Знаков нет, бетонных перекрытий тоже нет, в вечернее время – темень", – рассказал местный житель.
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16:13:17 19-09-2023
Двое молодых парней на мотоцикле улетели в этот обрыв. Хорошо хоть живы.