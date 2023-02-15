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На Алтае голый сельчанин в одной курточке зашел в магазин

"Купидона" заметили днём 14 февраля в одном из супермаркетов Маймы

15 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: "Подслушано Республика Алтай"
Фото: "Подслушано Республика Алтай"

Днём 14 февраля в Майме прогулялся "Купидон". Как сообщает паблик "Подслушано Республика Алтай", в супермаркет во время рабочего дня зашёл голый мужчина в одной куртке.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина даже особо и не стремился прикрыться. Что именно подтолкнуло его на такой поступок и каковы были покупки – не уточняется.

Комментарии 8

  • че купил то? добавки иль презики?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Продавщицу соблазнял)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • какое не информативное фото
    16 февраля, Гость   Ответить
  • ПОЛУМЕРЫ (полуфакты))))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • уже проверка проведена фейк.. не у нас это было
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не у нас это было --- Правильно, не у нас, а у них (в Республике Алтай)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • когда у нас будет?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, когда у нас будет? --- Ну, наверное, когда Вы прилично выпьете и пойдете в супермаркет продавщиц соблазнять))))))))))
    16 февраля, Гость   Ответить
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