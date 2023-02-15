На Алтае голый сельчанин в одной курточке зашел в магазин

"Купидона" заметили днём 14 февраля в одном из супермаркетов Маймы

15 февраля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: "Подслушано Республика Алтай"

Днём 14 февраля в Майме прогулялся "Купидон". Как сообщает паблик "Подслушано Республика Алтай", в супермаркет во время рабочего дня зашёл голый мужчина в одной куртке.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина даже особо и не стремился прикрыться. Что именно подтолкнуло его на такой поступок и каковы были покупки – не уточняется.