В Бийске ищут пропавшего 32-летнего слесаря
Мужчина ушёл из дома 10 февраля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно
15 февраля 2023, 15:24, ИА Амител
Фото: "Спасалтай22"
32-летний слесарь Алексей Антохин пропал в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Приметы: около 30-32 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. На затылке шрам, а на спине – растяжки. Отсутствуют два верхних передних зуба.
В день пропажи на нём была чёрная куртка, тёмно-синяя шапка, зелёный комбинезон и синие кроссовки.
О его местоположении ничего неизвестно с 10 февраля.
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