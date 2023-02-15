В Бийске ищут пропавшего 32-летнего слесаря

Мужчина ушёл из дома 10 февраля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно

15 февраля 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: "Спасалтай22"

32-летний слесарь Алексей Антохин пропал в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Приметы: около 30-32 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. На затылке шрам, а на спине – растяжки. Отсутствуют два верхних передних зуба.

В день пропажи на нём была чёрная куртка, тёмно-синяя шапка, зелёный комбинезон и синие кроссовки.

О его местоположении ничего неизвестно с 10 февраля.