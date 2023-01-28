На Алтае грабитель похитил сумку у собутыльника и попался полиции

Против мужчины возбудили уголовное дело

28 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кулундинском районе Алтайского края полицейские раскрыли грабёж, сообщили в региональном МВД.

К правоохранителям обратился 47-летний житель райцентра с заявлением о том, что около полуночи у него на улице похитили сумку с документами и телефоном.

"Как было установлено, потерпевший и подозреваемый накануне распивали спиртное в разных компаниях, но в одном заведении райцентра. После закрытия бара все покинули помещение, а один из молодых людей решил проследовать за односельчанином и похитил его имущество, с которым скрылся. Потерпевший вернулся в бар и оттуда вызвал наряд полиции", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого 28-летнего мужчину задержали и изъяли похищенное. Дело возбудили по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.