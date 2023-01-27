На Алтае мужчина дал незнакомцу позвонить и остался без телефона
Грабителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело
27 января 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Средь бела дня к 59-летнему мужчине на остановке подошёл молодой человек и попросил срочно позвонить, так как его гаджет якобы разрядился. Горожанин протянул девайс незнакомцу, после чего тот взял его и скрылся в неизвестном направлении.
Вскоре подозреваемого поймали – им оказался 39-летний местный житель. Он признался в содеянном.
Против злоумышленника возбудили дело по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Также ему предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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