На Алтае мужчина дал незнакомцу позвонить и остался без телефона

Грабителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело

27 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Средь бела дня к 59-летнему мужчине на остановке подошёл молодой человек и попросил срочно позвонить, так как его гаджет якобы разрядился. Горожанин протянул девайс незнакомцу, после чего тот взял его и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемого поймали – им оказался 39-летний местный житель. Он признался в содеянном.

Против злоумышленника возбудили дело по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Также ему предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.