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На Алтае грабитель раздел молодого человека на остановке

Злоумышленника задержали

10 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске мужчина похитил у доверчивого молодого человека пальто, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне поздним вечером 20-летний парень ждал трамвай. В это время к нему подошёл незнакомец и начал беседу, в ходе которой ему приглянулось пальто молодого человека. Мужчина попросил его примерить, чтобы оценить качество и удобство.

"Бийчанин согласился и добродушно протянул верхнюю одежду. Злоумышленник схватил вещь и убежал", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который признался в содеянном и вернул похищенное. Уголовное дело возбудили по статье "Грабёж".

Комментарии 2

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Гость

11:22:23 10-04-2023

Нашествие т-800 началось. Скайнет атакует

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Гость

12:23:26 10-04-2023

Гость (11:22:23 10-04-2023) Нашествие т-800 началось. Скайнет атакует... Неа! Просто лох галимый ждал трамвай...

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