На Алтае грабитель раздел молодого человека на остановке

Злоумышленника задержали

10 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске мужчина похитил у доверчивого молодого человека пальто, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне поздним вечером 20-летний парень ждал трамвай. В это время к нему подошёл незнакомец и начал беседу, в ходе которой ему приглянулось пальто молодого человека. Мужчина попросил его примерить, чтобы оценить качество и удобство.

"Бийчанин согласился и добродушно протянул верхнюю одежду. Злоумышленник схватил вещь и убежал", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который признался в содеянном и вернул похищенное. Уголовное дело возбудили по статье "Грабёж".