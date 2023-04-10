На Алтае грабитель раздел молодого человека на остановке
Злоумышленника задержали
10 апреля 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске мужчина похитил у доверчивого молодого человека пальто, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне поздним вечером 20-летний парень ждал трамвай. В это время к нему подошёл незнакомец и начал беседу, в ходе которой ему приглянулось пальто молодого человека. Мужчина попросил его примерить, чтобы оценить качество и удобство.
"Бийчанин согласился и добродушно протянул верхнюю одежду. Злоумышленник схватил вещь и убежал", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который признался в содеянном и вернул похищенное. Уголовное дело возбудили по статье "Грабёж".
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