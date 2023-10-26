На Алтае гуманно осудили водителя грузовика за гибель матери и четырех детей

Водитель с превышением скорости ехал по встречной полосе, по которой двигалась легковая машина

26 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае 54-летнего водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей, сообщает региональный СК.

"Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – рассказали в ведомстве.

Признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по статье – семь лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 сентября 2022 года на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в селе Полеводка Бийского района. Водитель грузовой машины с превышением скорости ехал по встречной полосе. В это время по данной полосе двигался легковой автомобиль, в котором находились 35-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Женщина, чтобы избежать столкновения, выехала на встречную полосу, куда в этот же момент вернулся водитель грузовика. Произошло лобовое столкновение, в результате которого на месте погибли женщина и четверо детей.