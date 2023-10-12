Пять самых резонансных аварий с пьяными водителями последних лет

Amic.ru собрал самые громкие "пьяные" ДТП последних лет

12 октября 2023, 13:35, ИА Амител

Авария 11 октября в Барнауле / Фото: ГИБДД по городу Барнаулу

Страшное ДТП произошло в Барнауле 11 октября на проспекте Красноармейском. Пьяный водитель иномарки снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали трамвай на остановке. Amic.ru собрал самые резонансные аварии, случившиеся в Алтайском крае с пьяными водителями.

Дело Александра Руденко

Резонансная авария произошла в Барнауле 15 октября 2018 года. Виновник ДТП, бизнесмен Александр Руденко, в состоянии опьянения управлял автомобилем BMW и ехал по центру краевой столицы со скоростью 150 км в час. В 23 часа на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия BMW X6 выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных травм погибли три пассажира Renault: пятилетняя дочь водителя скончалась на месте, а четырехлетняя девочка и ее мать умерли в больнице в тот же день. Водитель Renault Сергей Федько и еще один пассажир – Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и дочь, – получили серьезные травмы. Федько остался инвалидом.

Александр Руденко не пострадал, сидевшая рядом супруга отделалась легкими травмами. В итоге суд назначил Руденко восемь с половиной лет колонии общего режима. Пострадавшим он должен был выплатить 21,5 млн рублей.

Дело Алексея Бикташева

В апреле 2017 года еще одно "пьяное" ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Пьяный мужчина, находившийся за рулем BMW X5, на большой скорости выехал на красный свет и врезался в другую машину. После столкновения он сбил девушку-пешехода. В ДТП погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.

В октябре 2017 года Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Бикташева к шести годам колонии. 28 декабря 2017-го его выпустили на свободу в связи с тяжелой болезнью. И 16 февраля 2018 года Бикташев скончался в Рубцовске от рака.

Бийский лихач

Резонансная авария с пьяным водителем произошла в Бийске 11 февраля 2021 года. Водитель автомобиля Volvo XS90 повредил пять машин и сбил двоих мужчин в переулке Коммунарском. Сначала он не выдержал безопасный боковой интервал с автомобилем ВАЗ-21110, и машину отбросило на припаркованные авто.

Затем лихач поехал дальше и сбил двух пешеходов. Один из них скончался, а другой оказался в больнице. Против водителя возбудили уголовное дело.

ДТП с гибелью детей

31 июля 2021 года пьяный 24-летний водитель без прав в селе Боровиха Первомайского района сбил 11-летнего ребенка, который двигался по обочине на самокате. Мальчик скончался в больнице через несколько дней.

Не снизив скорость и не выбрав нужный боковой интервал, он совершил наезд на ребенка. Испугавшись ответственности, молодой человек скрылся с места ДТП. Против него возбудили уголовное дело, в итоге суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Через некоторое время после этой аварии, 27 октября 2021 года, в Павловском районе, двигаясь по проселочной дороге, нетрезвый 51-летний водитель нарушил ПДД и перевернулся. В результате один пассажир – 15-летняя девушка – погиб, а второй – 36-летняя женщина – попал в больницу. Против него возбудили уголовное дело, суд отправил нарушителя в колонию-поселение на пять лет и шесть месяцев и на три года запретил ему управлять транспортом.

Парень под наркотиками задавил полицейского

18 июля 2018 года 19-летний житель Заринска в состоянии наркотического опьянения задавил полицейского. Парень ехал на автомобиле ВАЗ-21070 и увидел инспектора. Сотрудник попытался остановить авто для разбирательства, однако молодой человек нажал на педаль газа и направил машину в сторону инспектора. В результате наезда сотрудник ГИБДД получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Парня приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности".

Что грозит за пьяное вождение?

За вождение в нетрезвом состоянии водителя могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Та же ответственность предусмотрена, если передать управление пьяному водителю (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ) или же за отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Те, кто не имеет прав или их лишены и управляют автомобилем пьяными, могут получить административный арест на срок 10 до 15 суток либо штраф 30 тысяч руб.

Если водитель уже подвергался наказанию за пьяное вождение или за непрохождение медосвидетельствования, либо если у него есть судимость за это преступление, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

Уголовный закон предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Также человеку запрещают водить автомобиль на срок до трех лет.

Если же водитель управлял автомобилем пьяным и нанес кому-то ущерб или же убил кого-либо, то срок будет серьезнее. Так, за ДТП со смертельным исходом выпившего водителя могут посадить за решетку на срок от 5 до 12 лет.