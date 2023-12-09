На Алтае хозяин кафе избил посетителя битой и разбил его смартфон
Полицейские проводят проверку
09 декабря 2023, 17:27, ИА Амител
В селе Троицком Алтайского края 26 ноября хозяин кафе избил мужчину битой. Об этом потерпевший рассказал телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
"Был один в кафе, общественный порядок не нарушал. Купил два чизкейка, но второй доесть не успел", – написал мужчина.
По словам пострадавшего, владелец заведения нанес ему несколько ударов битой, разбил смартфон стоимостью 20 тысяч рублей и выгнал из кафе, не дав забрать личные вещи. При этом что именно стало причиной конфликта, потерпевший не уточнил.
В ГУ МВД Алтайского края телеграм-каналу сообщили, что по данному факту проводят проверку. Также назначена судмедэкспертиза для определения степени и характера полученных телесных повреждений.
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Это БИЗНЕС детка.