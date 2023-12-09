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На Алтае хозяин кафе избил посетителя битой и разбил его смартфон

Полицейские проводят проверку

09 декабря 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В селе Троицком Алтайского края 26 ноября хозяин кафе избил мужчину битой. Об этом потерпевший рассказал телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

"Был один в кафе, общественный порядок не нарушал. Купил два чизкейка, но второй доесть не успел", – написал мужчина.

По словам пострадавшего, владелец заведения нанес ему несколько ударов битой, разбил смартфон стоимостью 20 тысяч рублей и выгнал из кафе, не дав забрать личные вещи. При этом что именно стало причиной конфликта, потерпевший не уточнил.

В ГУ МВД Алтайского края телеграм-каналу сообщили, что по данному факту проводят проверку. Также назначена судмедэкспертиза для определения степени и характера полученных телесных повреждений.

Алтайский край Происшествия общественное питание

Комментарии 4

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Гость

18:07:34 09-12-2023

Интересно мнение хозяина кафе выслушать.

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Гость

22:17:25 09-12-2023

Хозяин кафе: Ну не люблю я тебя, не люблю!

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Гость

09:49:51 10-12-2023

Наверное, громко чавкал...

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стрелок

18:53:08 10-12-2023

Это БИЗНЕС детка.

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