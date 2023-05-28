На Алтае иномарка врезалась в стоящий на обочине трактор

Есть пострадавшие

28 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Легковое авто врезалось в стоящий на обочине трактор в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает Barnaul 22.

По информации очевидца, в результате ДТП пострадал пассажир иномарки и подростки, которые в тот момент ехали по дороге на велосипедах.

Число пострадавших, степень тяжести их травм и обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 27 мая в Барнауле при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали двое детей.