На Алтае иномарка врезалась в стоящий на обочине трактор
Есть пострадавшие
28 мая 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Легковое авто врезалось в стоящий на обочине трактор в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает Barnaul 22.
По информации очевидца, в результате ДТП пострадал пассажир иномарки и подростки, которые в тот момент ехали по дороге на велосипедах.
Число пострадавших, степень тяжести их травм и обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, 27 мая в Барнауле при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали двое детей.
19:44:38 28-05-2023
Такой Беларусь был, почти раритет, взяли и испортили. Лучше бы ДТ на дороге стоял.