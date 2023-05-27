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Девушку увезли в больницу. Подробности ДТП с участием пешехода в пригороде Барнаула

Как сильно пострадала горожанка, не уточняется

27 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции поделились подробностями наезда на девушку-пешехода в барнаульском селе Власиха.

По данным ведомства, авария случалась 27 мая в 14:00 в районе дома № 85 по улице Мамонтова. 46-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" наехал на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавшую увезли в горбольницу № 1. Тяжесть её травм не уточняется. Полицейские проводят проверку.

Комментарии 3

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Вениамин

19:40:46 27-05-2023

Очень жалко девушку, это будущая мать !

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Гость

21:26:54 27-05-2023

На этом переходе не часто пропускают пешеходов.

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гость

12:38:03 28-05-2023

колхознички , селяне...

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