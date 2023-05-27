Девушку увезли в больницу. Подробности ДТП с участием пешехода в пригороде Барнаула

Как сильно пострадала горожанка, не уточняется

27 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции поделились подробностями наезда на девушку-пешехода в барнаульском селе Власиха.

По данным ведомства, авария случалась 27 мая в 14:00 в районе дома № 85 по улице Мамонтова. 46-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" наехал на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую увезли в горбольницу № 1. Тяжесть её травм не уточняется. Полицейские проводят проверку.