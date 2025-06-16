На Алтае ищут благоустроителя могил. Топ вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей
Работодатель предоставляет служебный транспорт и необходимый рабочий инструмент
16 июня 2025, 16:28, ИА Амител
В Алтайском крае в топ высокооплачиваемых вакансий, где предлагают зарплаты от 100 тыс. рублей и выше, попали коммерческий директор, крановщик, крупье, сотрудник по благоустройству могил и печатник флексографической печати, сообщает "Зарплата.ру".
"От 100 тысяч рублей готовы предложить рабочему по благоустройству могил, который будет заниматься заливкой площадок бетоном, укладкой плитки (тротуарной, гранитной), установкой памятников, оград и других металлических изделий. Работа разъездная – Барнаул и пригород. Работодатель предоставляет служебный транспорт и необходимый рабочий инструмент", – говорится в объявлении.
Коммерческому директору в коттеджном поселке готовы предложить зарплату до 300 тыс. рублей. Среди ключевых обязанностей руководителя: разработка и реализация комплексной коммерческой стратегии компании, выполнение планов продаж, анализ рынка недвижимости, разработка и внедрение эффективной ценовой политики для земельных участков и домов, руководство отделами продаж, развитие и управление дилерской сетью. Опыт работы на руководящих коммерческих позициях должен быть не менее пяти лет.
От 150 тыс. рублей предлагают крановщику. Работнику предстоит управлять краном на строительном объекте, который находится в 300 км от Барнаула. Рабочий день длится 8–10 часов.
На зарплату 100 тыс. рублей требуется крупье в казино. График работы вечерний и ночной. Работодатель проводит обучение в Новосибирске и Горно-Алтайске. В обязанности сотрудника казино входят ведение игр, подсчет ставок, объяснение правил игры гостям. Рабочие смены длятся 12 часов. Предоставляется трехразовое питание, иногородним сотрудникам – жилье.
Также 100 тыс. рублей готовы предложить печатнику флексографической печати. Необходимо вести процесс нанесения рисунка водно-спиртовыми красками на различные материалы, настраивать печатное оборудование, устанавливать рулон и заправлять машины флексографической печати, заливать красочные ящики краской, чистить и смазывать машины.
17:18:23 16-06-2025
мне кажется крановщику не доплачивают ...
21:50:39 16-06-2025
Шинник (17:18:23 16-06-2025) мне кажется крановщику не доплачивают ...... Мне кажется, мне не доплачивают, завтра на благоустроителя на собеседование
22:46:57 16-06-2025
гость (21:50:39 16-06-2025) Мне кажется, мне не доплачивают, завтра на благоустроителя н... Вы предложите что-нибудь креативное.
Замутить опрос клиентов - что и как им нравится, например...
Удачи на могилах!!!
23:31:19 07-07-2025
Musik (22:46:57 16-06-2025) Вы предложите что-нибудь креативное. Замутить опрос клие... Так я до менеджера доработаюсь, а там головняки с живыми общаться, не спасибо, мне соточки хватает.