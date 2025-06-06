На Алтае ищут доставщика милых вручений за 270 тысяч рублей. Топ "дорогих" подработок

Помимо привычных вариантов, жители края могут найти и необычные вакансии

06 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Доставка игрушек / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае можно найти подработку с доходом от 55 тыс. рублей в месяц. Аналитики hh.ru проанализировали рынок вакансий с частичной занятостью и выяснили, какие варианты компании предлагают соискателям без опыта работы и на какую зарплату можно рассчитывать.

"За последние 30 дней в Алтайском крае было открыто или обновлено 599 вакансий с частичной занятостью, на которые работодатели готовы были рассматривать кандидатов без опыта работы", – говорится в исследовании.

Чаще всего подобные условия работодатели предлагают курьерам (19% от всех вакансий с частичной занятостью, без требований к опыту работы), продавцам-консультантам и кассирам (по 11%), агентам по недвижимости (7%), а также уборщикам (6%).

Только в 6% вакансий с подработкой и без опыта работы есть отметка о том, что компании готовы рассматривать соискателей от 14 лет.

Самые необычные подработки

Помимо привычных вариантов, жители Алтайского края могут найти и необычные вакансии с подработкой, для трудоустройства на которые понадобится только желание работать, а опыт и диплом вовсе не обязательны.

Больше всего можно подзаработать, устроившись пешим помощником по перемещению милых вручений – от 269 545 рублей за месяц (до вычета налогов).

"До 8,8 тыс. рублей в день – все зависит от активности, за четыре часа можно заработать от 3 тыс. рублей. Ежедневные выплаты. Необходимо доставлять цветы, бьюти-товары, технику, лекарства и другие вещи – все компактное, ничего тяжелого", – говорится в объявлении.

Кому еще предлагают хороший доход: