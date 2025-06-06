На Алтае ищут доставщика милых вручений за 270 тысяч рублей. Топ "дорогих" подработок
Помимо привычных вариантов, жители края могут найти и необычные вакансии
06 июня 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае можно найти подработку с доходом от 55 тыс. рублей в месяц. Аналитики hh.ru проанализировали рынок вакансий с частичной занятостью и выяснили, какие варианты компании предлагают соискателям без опыта работы и на какую зарплату можно рассчитывать.
"За последние 30 дней в Алтайском крае было открыто или обновлено 599 вакансий с частичной занятостью, на которые работодатели готовы были рассматривать кандидатов без опыта работы", – говорится в исследовании.
Чаще всего подобные условия работодатели предлагают курьерам (19% от всех вакансий с частичной занятостью, без требований к опыту работы), продавцам-консультантам и кассирам (по 11%), агентам по недвижимости (7%), а также уборщикам (6%).
Только в 6% вакансий с подработкой и без опыта работы есть отметка о том, что компании готовы рассматривать соискателей от 14 лет.
Самые необычные подработки
Помимо привычных вариантов, жители Алтайского края могут найти и необычные вакансии с подработкой, для трудоустройства на которые понадобится только желание работать, а опыт и диплом вовсе не обязательны.
Больше всего можно подзаработать, устроившись пешим помощником по перемещению милых вручений – от 269 545 рублей за месяц (до вычета налогов).
"До 8,8 тыс. рублей в день – все зависит от активности, за четыре часа можно заработать от 3 тыс. рублей. Ежедневные выплаты. Необходимо доставлять цветы, бьюти-товары, технику, лекарства и другие вещи – все компактное, ничего тяжелого", – говорится в объявлении.
Кому еще предлагают хороший доход:
- начинающему установщику мобильных приложений на смартфон – от 80 000 до 120 000 рублей за месяц (на руки);
- начинающему мерчендайзеру магазинов – от 77 400 до 91 457 рублей за месяц (до вычета налогов);
- начинающему специалисту по заполнению заявок из дома – от 70 000 рублей за месяц (до вычета налогов);
- менеджеру по работе со школами – от 70 000 до 80 000 рублей за месяц (на руки);
- начинающему тайному покупателю – от 55 000 до 90 000 рублей за месяц (до вычета налогов).
15:54:50 06-06-2025
... я наверное не тем занимаюсь ... Не тем !
18:49:52 06-06-2025
Шинник (15:54:50 06-06-2025) ... я наверное не тем занимаюсь ... Не тем !... что тебя сдерживает?
23:20:02 10-06-2025
Шинник (15:54:50 06-06-2025) ... я наверное не тем занимаюсь ... Не тем !... Я тоже, завтра с утра мобильные приложения пойду устанавливать, а после работы буду заявления из дома заполнять не напрягаясь, сын на каникулах сотки 4 думаю легко на двоих поднимем.
01:07:20 09-06-2025
Потом окажется, что это доставка Яндекс, а возможно и закладчик