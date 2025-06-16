На Алтае ищут девушку-подростка, бесследно пропавшую вечером 15 июня
14-летняя Дарья Ныхрикова вышла из дома и не вернулась
16 июня 2025, 10:45, ИА Амител
В Бийском районе Алтайского края ищут 14-летнюю девушку, которая ушла из дома вечером 15 июня и бесследно пропала. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Спасай Алтай 22".
Около 23:30 Дарья Ныхрикова ушла из дома в селе Лесном. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы темные длинные.
Была одета в черную толстовку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят связаться по указанному в ориентировке номеру телефона.
Напомним, в Новосибирске уже пять месяцев ищут вахтовика, таинственно пропавшего перед Новым годом. Максим Палей исчез 29 декабря – его ждала беременная жена Кристина. В тот день он действительно уехал с вахты, однако домой не вернулся.
По камерам мужчину удалось отследить до улицы Иванова, 35, где его и видели в последний раз. По словам супруги, геолокация мужа определялась в лесу, недалеко от улицы Иванова. Брат Максима ходит туда с января и пытается найти хоть что-то. При этом действий от следствия пока нет.
11:00:13 16-06-2025
А почему ребенок уходит из дома в полночь? Что за потребность 4 у ребенка гулять по ночам? Она что, сирота?
11:08:47 16-06-2025
ребенок ночью ушел из дома-
это норма для деревенских что ли?
11:09:15 16-06-2025
Офигеть! В 14 лет в 12 часов ночи пошла погулять! Это как?
11:42:18 16-06-2025
Надеюсь, погуляет и придет. Каникулы...
13:47:18 16-06-2025
Гость (11:42:18 16-06-2025) Надеюсь, погуляет и придет. Каникулы...... ] и в подоле принесет.
13:25:09 16-06-2025
Чет читаю комментарии, и видится рука скандинавских соцслужб)))) Вы чего, детьми не были? Или сами в детстве никогда не мечтали ночью гулять? Или никто из вас после ссоры с родителями не желал уйти куда-нибудь подальше? Прям боты каке-то бездушные. Лучше бы порадовались, что родители не бухие валяются, а тревогу подняли.
17:01:48 16-06-2025
Гость (13:25:09 16-06-2025) Чет читаю комментарии, и видится рука скандинавских соцслужб... Я думала, что «родители не бухте валяются» - это норма, а оказывается этому рады все должны быть.
14:00:24 16-06-2025
вот пока вы позволяте детям гулять в полночь, так и будет продолжаться.