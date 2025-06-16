На Алтае ищут девушку-подростка, бесследно пропавшую вечером 15 июня

14-летняя Дарья Ныхрикова вышла из дома и не вернулась

16 июня 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: поисково-спасательный отряд "Спасай Алтай 22"

В Бийском районе Алтайского края ищут 14-летнюю девушку, которая ушла из дома вечером 15 июня и бесследно пропала. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Спасай Алтай 22".

Около 23:30 Дарья Ныхрикова ушла из дома в селе Лесном. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы темные длинные.

Была одета в черную толстовку, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят связаться по указанному в ориентировке номеру телефона.

Напомним, в Новосибирске уже пять месяцев ищут вахтовика, таинственно пропавшего перед Новым годом. Максим Палей исчез 29 декабря – его ждала беременная жена Кристина. В тот день он действительно уехал с вахты, однако домой не вернулся.

По камерам мужчину удалось отследить до улицы Иванова, 35, где его и видели в последний раз. По словам супруги, геолокация мужа определялась в лесу, недалеко от улицы Иванова. Брат Максима ходит туда с января и пытается найти хоть что-то. При этом действий от следствия пока нет.