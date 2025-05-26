В Новосибирске пять месяцев ищут вахтовика, таинственно пропавшего перед Новым годом

Его жена собирается подавать иск в суд, будет добиваться, чтобы возбудили уголовное дело

26 мая 2025, 21:50, ИА Амител

Максим Палей / Фото: "КП-Новосибирск" / "ЛизаАлерт"

В Новосибирске полгода ищут пропавшего 37-летнего вахтовика Максима Палея. Как сообщает "КП Новосибирск", мужчина исчез 29 декабря – дома его ждала беременная жена, однако с вахты он не вернулся.

В тот день Максим действительно уехал с вахты. По камерам его удалось отследить до улицы Иванова, 35. Там его видели в последний раз.

"Я беременная оклеивала весь Академгородок объявлениями, ходила по общагам и домам с фото мужа. Со стороны правоохранителей никаких особо действий не было. Геолокацию они установили только в апреле. Звонки Максима так и не пробили", – рассказала жена пропавшего мужчины, Кристина.

По словам женщины, геолокация мужа определялась в лесу, недалеко от улицы Иванова. Брат Максима ходит туда с января и пытается найти хоть что-то. От следствия же никаких действий нет. Кристина писала жалобу в прокуратуру и дело трижды отдавали на доследование. Сейчас она собирается подать иск в суд, будет добиваться, чтобы возбудили уголовное дело.

Рост Максима – 173 сантиметра. Нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в куртку цвета хаки, штаны зелено-камуфляжного цвета, черные кроссовки, серую шапку. На обоих плечах есть татуировки: на правой – змеи и розы, на левой – узор. Тех, кому что-то известно о местонахождении Максима Палея, просят сообщать по номерам 8-800-700-54-52 или 112.