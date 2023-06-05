На Алтае ищут директора макаронной фабрики с зарплатой от 110 тысяч рублей
Работа в селе Поспелиха, предоставляется жильё
05 июня 2023, 14:30, ИА Амител
Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края.
"От 110 тысяч рублей будет получать генеральный директор производственной площадки в компании, изготавливающей макаронные изделия под торговой маркой Granmulino. Необходимо высшее образование, опыт управленческой работы на производственных пищевых предприятиях от пяти лет, умение работать в условиях многозадачности и модернизации производства. Работа в селе Поспелиха, предоставляется жильё", – сообщили в исследовательском центре.
Также в службе доставки требуется курьер возрастом от 16 лет – он может заработать до 120 тысяч рублей. Нужно разносить электронику, посылки, письма, документы и подарки пешком или на своём транспорте.
В Барнауле ищут токаря не ниже 3-го разряда и с опытом работы от года на оборонный завод с зарплатой до 180 тысяч рублей. График работы 6/1, смена по 11 часов, бесплатное проживание и спецодежда.
Самая прибыльная вакансия – водитель-экспедитор грузового автотранспорта с зарплатой до 200 тысяч рублей. Рейсы по Алтайскому краю, Горному Алтаю, Новосибирску, Томску и Кузбассу. Правда, нужно быть готовым к тяжёлому физическому труду.
Ранее в Алтайском крае искали стрессоустойчивого директора с зарплатой 200 тысяч рублей.
14:43:28 05-06-2023
Жадный Покорняк, очень жадный... И макароны у него теперь далеко не самые лучшие. Вот так бывает, когда видишь гномов и эльфов, но запредельная жадность и непонимание того, что уже "не тянешь" не позволяют видеть скорый конец бизнеса...
14:59:24 05-06-2023
Судить по ведению бизнеса глупо. Человек всегда завидует результату другого, а не его пути, который он прошел, чтоб этот результат показать. Сама жила в этом селе и видела как люди ходят на работу на фабрику, получая стабильную зарплату и имея какие то социальные возможности. Его работники всегда жили лучше, чем те же учителя. Эта фабрика как один из органов этого села. Люди должны где то зарабатывать в деревне и эта макаронка одна из таких возможностей. Может с новым директором и макаронка задышит по-новому! Зарплата конечно в 110 тысяч для директора такой махины и с такой ответственностью смешная, но для опыта и начать свою карьеру управленца в самый раз. А опытный наврядли поедет за такую зарплату в село. Хочется верить в лучшее, вперед этой фабрике и только вперед, столько судеб людей от нее зависит.
14:54:17 05-06-2023
Курьер зарабатывает больше, вот и весь ответ Чемберлену.
16:52:03 05-06-2023
гость (14:54:17 05-06-2023) Курьер зарабатывает больше, вот и весь ответ Чемберлену.... Ну что-то не видно очереди в курьеры. Местечковые комментаторы любят поплакать о зарплатах в 25.000, но в курьеры не идут.