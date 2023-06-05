На Алтае ищут директора макаронной фабрики с зарплатой от 110 тысяч рублей

Работа в селе Поспелиха, предоставляется жильё

05 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края.

"От 110 тысяч рублей будет получать генеральный директор производственной площадки в компании, изготавливающей макаронные изделия под торговой маркой Granmulino. Необходимо высшее образование, опыт управленческой работы на производственных пищевых предприятиях от пяти лет, умение работать в условиях многозадачности и модернизации производства. Работа в селе Поспелиха, предоставляется жильё", – сообщили в исследовательском центре.

Также в службе доставки требуется курьер возрастом от 16 лет – он может заработать до 120 тысяч рублей. Нужно разносить электронику, посылки, письма, документы и подарки пешком или на своём транспорте.

В Барнауле ищут токаря не ниже 3-го разряда и с опытом работы от года на оборонный завод с зарплатой до 180 тысяч рублей. График работы 6/1, смена по 11 часов, бесплатное проживание и спецодежда.

Самая прибыльная вакансия – водитель-экспедитор грузового автотранспорта с зарплатой до 200 тысяч рублей. Рейсы по Алтайскому краю, Горному Алтаю, Новосибирску, Томску и Кузбассу. Правда, нужно быть готовым к тяжёлому физическому труду.

Ранее в Алтайском крае искали стрессоустойчивого директора с зарплатой 200 тысяч рублей.