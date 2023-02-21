В Барнауле ищут "растянутого" хореографа в стриптиз-клуб. Топ необычных вакансий

Также в городе требуются консультант по грудному вскармливанию и эксперт по пиявкам

21 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Супер Майк"

Эксперты "Зарплата.ру" исследовали вакансии, размещённые на сервисе в Алтайском крае в феврале, и выбрали самые необычные.

"В барнаульский стриптиз-клуб нужен хореограф-постановщик с большой любовью к танцам. Обязанности: индивидуальные и групповые тренировки, обучение хореографии, растяжка. Условия: частичная занятость, вечернее время работы, около 40 рабочих часов в месяц. Зарплата: 30-45 тысяч рублей", – говорится в требованиях к соискателю.

В перинатальный центр требуется консультант по грудному вскармливанию. Необходимо среднее профессиональное медицинское образование в области "Сестринского дела", "Сестринского дела в педиатрии". В условиях указаны сменный рабочий график, служебный транспорт, дополнительный отпуск. Зарплата – от 30 тысяч рублей.

Гувернантку в семью для двух девочек 2-х и 6-ти лет ищут на зарплату 30 тысяч рублей. Важно любить детей, быть добрым, чутким, честным, внимательным, чистоплотным. Также одно из требований – поддержание чистоты в квартире. График работы 5/2: с 10:00 до 19:00, иногда с 11:00 до 20:00.

В компанию нужен работник по уходу за пиявками – мытьё, кормление, разведение, учёт особей, сортировка по типоразмеру. Требуется усидчивость, внимательность и отсутствие медицинских противопоказаний. Зарплата – до 30 тысяч рублей.

В Барнауле ищут фасовщика трав и специй: в обязанности входит ручная фасовка сложносоставных наборов и строгое следование техкартам. Зарплата – до 36 тысяч рублей, хорошие производственные условия: в цеху чисто, тепло, много дневного света, присутствует умеренный запах трав и пряностей.

В школу № 135 требуется советник директора по воспитанию. В обязанностях работа с детскими объединениями, организация современного воспитательного процесса в школе, помощь в реализации идей и инициатив обучающихся, увеличение количества школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и спортивных событиях.

Кроме того, в Алтайском крае требуются заготовитель молока на приёмку у населения, закройщик резиновых изделий и деталей на производство надувных лодок, бассейнов и сноутюбингов.