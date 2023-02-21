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В Барнауле ищут "растянутого" хореографа в стриптиз-клуб. Топ необычных вакансий

Также в городе требуются консультант по грудному вскармливанию и эксперт по пиявкам

21 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Супер Майк"
Фото: кадр из фильма "Супер Майк"

Эксперты "Зарплата.ру" исследовали вакансии, размещённые на сервисе в Алтайском крае в феврале, и выбрали самые необычные.

"В барнаульский стриптиз-клуб нужен хореограф-постановщик с большой любовью к танцам. Обязанности: индивидуальные и групповые тренировки, обучение хореографии, растяжка. Условия: частичная занятость, вечернее время работы, около 40 рабочих часов в месяц. Зарплата: 30-45 тысяч рублей", – говорится в требованиях к соискателю.

В перинатальный центр требуется консультант по грудному вскармливанию. Необходимо среднее профессиональное медицинское образование  в области "Сестринского дела",  "Сестринского дела в педиатрии". В условиях указаны сменный рабочий график, служебный транспорт, дополнительный отпуск. Зарплата – от 30 тысяч рублей.

Гувернантку в семью для двух девочек 2-х и 6-ти лет ищут на зарплату 30 тысяч рублей. Важно любить детей, быть добрым, чутким, честным, внимательным, чистоплотным. Также одно из требований – поддержание чистоты в квартире. График работы 5/2: с 10:00 до 19:00, иногда с 11:00 до 20:00.

В компанию нужен работник по уходу за пиявками – мытьё, кормление, разведение, учёт особей, сортировка по типоразмеру. Требуется усидчивость, внимательность и отсутствие медицинских противопоказаний. Зарплата – до 30 тысяч рублей.

В Барнауле ищут фасовщика трав и специй: в обязанности входит ручная фасовка сложносоставных наборов и строгое следование техкартам. Зарплата – до 36 тысяч рублей, хорошие производственные условия: в цеху чисто, тепло, много дневного света, присутствует умеренный запах трав и пряностей.

В школу № 135 требуется советник директора по воспитанию. В обязанностях работа с детскими объединениями, организация современного воспитательного процесса в школе, помощь в реализации идей и инициатив обучающихся, увеличение количества школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и спортивных событиях.

Кроме того, в Алтайском крае требуются заготовитель молока на приёмку у населения, закройщик резиновых изделий и деталей на производство надувных лодок, бассейнов и сноутюбингов.

Комментарии 51

  • И гувернантку, и "поддержание чистоты в доме" - за 30тр. и гувернантка на 2х детей и уборщица Х-комнатной квартиры?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • и гувернантка на 2х детей и уборщица Х-комнатной квартиры?------ и с хозяином поди спать надо будет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Про пиявок и медицинские противопоказания не понял - их предполагается собой кормить?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • и с хозяином поди спать надо будет ---- это проходит по графе бесплатное питание
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Я второй день смотрю про пиявок.. то ли бросить все да податься мыть их. Реально интересная работа для интроврта, кругом тихие славные сотрудники))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зарплата – до 30 тысяч рублей - Когда будет закон который заставит писать реальную з\п а не это все типа до вычета НДФЛ и пр.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что с фасовщиком трав не так, почему не могут найти на такую "отличную" работу за 36 тысяч
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гувернантка-уборщица на девятичасовой рабочий день за тридцатку - это 167 рублей в час примерно. Думается мне, очередь там не выстроилась... Да еще двое детей, от одного из которых вообще не отойти.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • за 36 тысяч - потому что "до 36" и "36" - это несколько разные вещи. Помните, тут обсуждали зп швеи? И кто-то пришел и объяснил, что озвученную зп ты будешь получать после нескольких лет работы, с переработками, и то не факт.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • хозяином поди спать - Я Кошкина! Хорошее предложение.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • с переработками, и то не факт. --- а.. точно врут, кругом все врут(
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что с фасовщиком трав не так -=-- может зарплата? 36 тыс это как то ни о чем
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Когда будет закон который заставит писать реальную з\п-- а зачем вам закон? Звоните, уточняете сколько планируется платить на руки. Если говорят меньше суммы , на которую вы рассчитывали, уходите или говорите свою цену. Вот и всё. а вы предлагаете целую структуру создать , которая будет отслеживать ВСЕ сайты и сравнивать з/п предлагаемую и реальную?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • точно врут, кругом все врут( ----- Конечно же врут! Барнаул - это город исключительно честных людей и щедрых работодателей!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • 36 тыс это как то ни о чем - А ну да я забыла что тут сидят все с з\п в 150 тысяч и выше, простите что опошляю ваш взгляд какими то двухзначными числами.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Звоните, уточняете сколько. Позвонила узнала ОТ 20 ДО 30. Все.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • честных людей и щедрых работодателей!... а. точно))))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Позвонила узнала ОТ 20 ДО 30-- шлите лесом.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ну да я забыла что тут сидят все с з\п в 150 тыся--- ну что ж вы сразу хамите? Если вас интересует данная вакансия - позвоните, поговорите и идите работать. Но вы ж предпочитаете на новостном сайте вопросы в никуда задавать
    21 февраля, Гость   Ответить
  • шлите лесом. .. ок.. ищем дальше
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ну да я забыла что тут сидят все с з\п в 150 тысяч и выше - еще раз - "до 36" - это и 10 тысяч тоже))) Было бы написано "от" - еще можно было бы что-то выяснять. А так...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Но вы ж предпочитаете на новостном сайте вопросы в никуда задавать - Нет. я обсуждаю, веду диалог, спрашиваю мнение. Если не для этого открыты коменты в новостях то зачем они?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Было бы написано "от" - еще можно было бы что-то выяснять. А так...--- так под лежачий камень вода не течет
    21 февраля, Гость   Ответить
  • так и я с вами диалог попыталась вести, а вы грубить начали
    21 февраля, Гость   Ответить
  • а вы грубить начали - я выживать пытаюсь, работу ищу, а человек типа, фи 36 тысяч з\п ни о чем
    21 февраля, Гость   Ответить
  • так под лежачий камень вода не течет - ну так мне работа и не нужна)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • я выживать пытаюсь, работу ищу - как-то странно вы ее ищете - сидя в сети на новостном сайте и переругиваясь)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да что ж вы так нервничаете. У каждого свой порог выживаемости. И у каждого специалиста своя цена. ВАС никто оскорбить не пытался. Ищите и найдете достойную работу
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Как так люди работу найти не могут? не понимаю. Я в августе резюме разместила. Через три дня на новую работу вышла. Может просто повезло?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • сидя в сети на новостном сайте и переругиваясь) - Люди представьте могут делать много дел одновременно, я еще курс онлайн по госзакупкам слушаю, нашла много рецептов на ужин, и слушаю китайский для начинающих.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Может просто повезло?... просто в сауну берут всех
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Как так люди работу найти не могут? не понимаю. - У меня такая же нога, и она не болит...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • просто в сауну берут всех-- ну мне кажется, что все-таки не всех. мне 47 лет. кем я могу работать в сауне?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • курс онлайн по госзакупкам слушаю, нашла много рецептов на ужин, и слушаю китайский----- и такой многосторонне развитый, образованный человек не может найти работу ДАЖЕ за 35 000?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • в сауну берут всех - Я Кошкина! Не всех...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • еще курс онлайн по госзакупкам слушаю,...и слушаю китайский для начинающих - одновременно?..)))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Так что там слышно про стриптизерного хареографа? сколько платят?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • не может найти работу - Везде требуются люди до 35 лет с стажем от 25 лет , без детей, и личного мнения.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • кем я могу работать в сауне?- Полотенца утюжить -выдавать)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • одновременно?.. попеременно
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Везде требуются люди до 35 лет с стажем от 25 лет , без детей, и личного мнения.-- не правда. Мое первое место работы (2004 г) - инженер -технолог на заводе. Мне было 24 года, дочери было 2 года. Опыта работы не было. Сейчас мне 43. Работу поменяла год назад. ВООБЩЕ без проблем. Начальник отдела логистики на производственном предприятии.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Везде требуются люди до 35 лет с стажем от 25 лет , без детей, и личного мнения--- отмазка для лентяев
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Везде требуются люди до 35 лет с стажем от 25 лет , без детей, и личного мнения--- расскажите о себе. Образование, возраст, опыт работы. Я вам с разбегу скажу несколько предприятий , куда вас могут взять. Если конечно вы не философ - трубочист по образованию.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • У меня такая же нога, и она не болит... --- Хорошее выражение )) Порадовало!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • у меня начальник не может менеджера по продажам найти. на развитие клиентской базы. Оклад на 3 месяца 35 000, потом 25000 плюс процент от продаж. все хотят 70 000 и чтобы сразу, и чтобы не работать, а только счета выписывать
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Везде требуются люди до 35 лет с стажем от 25 лет , без детей, и личного мнения--- мне прям интересно. Куда вы ходили? На какую вакансию собеседовались? Вам так и сказали : "до 35 лет с стажем от 25 лет"?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Вам так и сказали"- да нет, конечно, это она для мужа отмазку придумала, чтобы не работать
    21 февраля, Гость   Ответить
  • еще курс онлайн по госзакупкам слушаю,...и слушаю китайский для начинающих - одновременно?..)))--- курс на китайском, чего не понятно то
    21 февраля, Гость   Ответить
  • не ну стриптизер-хореограф в гувернантки, да еще и со знанием китайского языка! и это всё за 35000? не, перебор конечно, не найдут
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Оклад на 3 месяца 35 000, потом 25000 плюс процент от продаж. все хотят 70 000 и чтобы сразу, и чтобы не работать,///////отличное предложение! 35т разделить на 3 мес=11666р. Три месяца получать меньше МРОТ (насколько это законно?), выкладываться за 11тыс . А потом возьмут другого на 3 месяца. Хорошая система.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что с фасовщиком трав не так, почему не могут найти на такую "отличную" работу за 36 тысяч ---я ходила по данной вакансии , там с ходу говорят что работа на ногах, запах трав и пыль - не для людей с аллергией, весь день на ногах. и главный критерий - точность при фасовке до миллиграмма , работа не сложная , монотонная , но заработать можно если устроит 30000 в месяц
    22 февраля, Гость   Ответить
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