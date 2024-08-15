На Алтае ищут "инженера на все руки" с проживанием в коттедже. Топ необычных вакансий
Также предлагают высокооплачиваемую работу монтажнику теплиц, акушеру-гинекологу и продавцу
15 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в августе 2024 года назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края. В топ попали монтажник теплиц, гинеколог и продавец.
"Главный инженер требуется в РЖД для работы в селе Чемал, на базе отдыха Турсиб. Обязанности: обеспечение бесперебойного функционирования систем энергоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, средств пожаротушения, безопасной работы автотранспортного хозяйства, ведение договорной работы и закупочной деятельности. Нужен опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет или стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее 5 лет. Зарплата – 120 тысяч рублей, предоставляется коттедж для проживания", - говорится в объявлении.
Самой высокооплачиваемой в регионе оказалась вакансия монтажника теплиц – сотруднику готовы платить до 180 тысяч рублей. В обязанности входит сборка металлоконструкций профильного типа, подготовка и установка фундамента из бруса, ремонт теплиц. Работодатель ищет ответственного, внимательного и аккуратного работника, умеющего работать с электроинструментом. Зарплата сдельная, график работы в будни с 10:00 до 17:00, в выходные с 10:00 до 13:00.
До 160 тысяч будет получать начальник автотранспортного отдела на рыбоконсервном заводе. Место работы – Камчатский край. В обязанности входит своевременное обеспечение автотранспортом участков предприятия, контроль за техническим состоянием автотранспорта, подготовка документов. Ненормированный режим работы, проживание в отдельной двухкомнатной квартире.
От 155 тысяч рублей готовы платить машинисту холодильных установок. Работа на архипелаге Северная Земля в Красноярском крае. Нужно будет обслуживать холодильные установки, поддерживать режим работ, наблюдать за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры. Необходимо образование, квалификационное удостоверение, допуск до 1000 В. Работодатель обещает компенсацию проезда, трехразовое питание в столовой. График работы: с апреля по конец октября.
Врачу акушеру-гинекологу в медцентре обещают платить до 150 тысяч рублей. В обязанности входит ведение беременности от постановки на учет до родов, назначение схем лечения, лечение бесплодия, малая оперативная гинекология, ведение больных в стационаре. График: пятидневная или шестидневная рабочая неделя, иногородним специалистам предоставляется квартира.
Программист 1С в Новоалтайске будет получать от 130 тысяч рублей. Сотруднику предстоит работа по техзаданию, доработка типовой конфигураций УТ11, техподдержка. Гибридный график работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00, доставка бесплатным служебным транспортом до работы и обратно.
До 120 тысяч рублей может зарабатывать администратор сети магазинов изделий из камня (памятники). Нужно высшее образование, управленческий опыт от двух лет, опыт работы в розничных продажах и знание 1С. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00.
Продавцу в магазине формата "у дома" готовы платить от 102 тысяч рублей. Опыт работы не требуется, всему научат. Обещают удобный график работы, корпоративное продвинутое обучение и возможность прямых коммуникаций с высшим менеджментом компании.
14:45:04 15-08-2024
50 т.р. это тоже до 180 тыщ рубликов. Сдельщина... черная вероятно, без отпусков и больничных.
14:48:49 15-08-2024
"Продавцу в магазине формата "у дома" готовы платить от 102 тысяч рублей". Свежо предание. Сто раз слышали про эти потогонки, 14 часов на ногах, за просрочку/ворованное вычитают, штрафы за любой чих, от обещалок остается в лучшем случае половина
14:59:06 15-08-2024
монтажник теплиц судя по графику, будет работать без выходных? надолго человека хватит работать в таком режиме.
15:41:06 15-08-2024
Гость (14:59:06 15-08-2024) монтажник теплиц судя по графику, будет работать без выходны... на сезон - зимой теплицы не ставят. А кто с руками, может заработать за лето. Но это не про комментаторов этого сайта - они с 3мя высшими экономическими, корочками токаря и инженера больше 25 не получают.
17:07:52 15-08-2024
Гость (15:41:06 15-08-2024) на сезон - зимой теплицы не ставят. А кто с руками, может за... не знаю, насколько вы рукасты и готовы работать без выходных все лето, но физический труд каждый день выматывает и физически, и морально, всех денег не заработаешь, а здоровье угробится. У меня знакомый сантехник как раз лето работал без выходных, рассуждал , что за лето заработает. Заработал он себе больную спину и руки, без таблеток засыпать не мог от боли, и деньги не в радость. Как раз к следующей весне у него хоть как то спина отошла, а то даже разогнуться не мог, ходил скрюченный, как старик. После этого обязательно хотя бы один день полный выходной в неделю, и между заказами тоже маленький отпуск. И говорил, на кладбище я всегда успею, а деньги покойнику ни к чему.
20:16:50 15-08-2024
Гость (17:07:52 15-08-2024) не знаю, насколько вы рукасты и готовы работать без выходных... а тут все просто - не хочешь - не работай. Вот к примеру - думаешь, на СВО по воскресеньям мороженку едят? Хочешь больших денег - либо умом своим обеспечь, либо физически вкалывай. За красивые тексты тебе много не заплатят, если ты не гарри поттера написал
15:11:31 15-08-2024
Это опять сайт хх пытается пиарить себя, лучше бы ответственность ввели за публикацию обмана в объявлениях! По факту нет таких сумм в трудовых договорах!