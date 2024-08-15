На Алтае ищут "инженера на все руки" с проживанием в коттедже. Топ необычных вакансий

Также предлагают высокооплачиваемую работу монтажнику теплиц, акушеру-гинекологу и продавцу

15 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Инженер за столом / Фото: unsplash.com

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в августе 2024 года назвали специалисты "Зарплаты.ру" для соискателей из Алтайского края. В топ попали монтажник теплиц, гинеколог и продавец.

"Главный инженер требуется в РЖД для работы в селе Чемал, на базе отдыха Турсиб. Обязанности: обеспечение бесперебойного функционирования систем энергоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, средств пожаротушения, безопасной работы автотранспортного хозяйства, ведение договорной работы и закупочной деятельности. Нужен опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет или стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее 5 лет. Зарплата – 120 тысяч рублей, предоставляется коттедж для проживания", - говорится в объявлении.

Самой высокооплачиваемой в регионе оказалась вакансия монтажника теплиц – сотруднику готовы платить до 180 тысяч рублей. В обязанности входит сборка металлоконструкций профильного типа, подготовка и установка фундамента из бруса, ремонт теплиц. Работодатель ищет ответственного, внимательного и аккуратного работника, умеющего работать с электроинструментом. Зарплата сдельная, график работы в будни с 10:00 до 17:00, в выходные с 10:00 до 13:00.

До 160 тысяч будет получать начальник автотранспортного отдела на рыбоконсервном заводе. Место работы – Камчатский край. В обязанности входит своевременное обеспечение автотранспортом участков предприятия, контроль за техническим состоянием автотранспорта, подготовка документов. Ненормированный режим работы, проживание в отдельной двухкомнатной квартире.

От 155 тысяч рублей готовы платить машинисту холодильных установок. Работа на архипелаге Северная Земля в Красноярском крае. Нужно будет обслуживать холодильные установки, поддерживать режим работ, наблюдать за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры. Необходимо образование, квалификационное удостоверение, допуск до 1000 В. Работодатель обещает компенсацию проезда, трехразовое питание в столовой. График работы: с апреля по конец октября.

Врачу акушеру-гинекологу в медцентре обещают платить до 150 тысяч рублей. В обязанности входит ведение беременности от постановки на учет до родов, назначение схем лечения, лечение бесплодия, малая оперативная гинекология, ведение больных в стационаре. График: пятидневная или шестидневная рабочая неделя, иногородним специалистам предоставляется квартира.

Программист 1С в Новоалтайске будет получать от 130 тысяч рублей. Сотруднику предстоит работа по техзаданию, доработка типовой конфигураций УТ11, техподдержка. Гибридный график работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00, доставка бесплатным служебным транспортом до работы и обратно.

До 120 тысяч рублей может зарабатывать администратор сети магазинов изделий из камня (памятники). Нужно высшее образование, управленческий опыт от двух лет, опыт работы в розничных продажах и знание 1С. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00.

Продавцу в магазине формата "у дома" готовы платить от 102 тысяч рублей. Опыт работы не требуется, всему научат. Обещают удобный график работы, корпоративное продвинутое обучение и возможность прямых коммуникаций с высшим менеджментом компании.