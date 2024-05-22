На Алтае ищут пекаря-вахтовика, согласного печь булки за 350 тысяч рублей

Специалист требуется на летний сезон в Краснодарский край

22 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Специалисты сервиса hh.ru проанализировали вакансии и выяснили, какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас.

"На курортах Краснодарского края, в Сочи, Анапе, Геленджике, летом фокус на туризме и всем, что с ним связано. В отели и гостевые дома ищут горничных с проживанием, администраторов, портье, специалистов по бронированию, носильщиков, аниматоров. В санатории приглашают врачей, фельдшеров и младший медперсонал. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом, продавцом мороженого или курортных товаров. И, конечно, всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие", – говорится в исследовании.

Например, в Краснодар на работу вахтовым методом требуется пекарь с опытом не менее года. За выпечку хлебобулочных изделий, работу по технологическим картам и поддержание порядка на рабочем месте сотруднику готовы платить от 274 600 до 356 000 рублей до вычета налогов.

Какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас: