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На Алтае ищут пекаря-вахтовика, согласного печь булки за 350 тысяч рублей

Специалист требуется на летний сезон в Краснодарский край

22 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Специалисты сервиса hh.ru проанализировали вакансии и выяснили, какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас.

"На курортах Краснодарского края, в Сочи, Анапе, Геленджике, летом фокус на туризме и всем, что с ним связано. В отели и гостевые дома ищут горничных с проживанием, администраторов, портье, специалистов по бронированию, носильщиков, аниматоров. В санатории приглашают врачей, фельдшеров и младший медперсонал. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом, продавцом мороженого или курортных товаров. И, конечно, всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие", – говорится в исследовании.

Например, в Краснодар на работу вахтовым методом требуется пекарь с опытом не менее года. За выпечку хлебобулочных изделий, работу по технологическим картам и поддержание порядка на рабочем месте сотруднику готовы платить от 274 600 до 356 000 рублей до вычета налогов.

Какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас:

Работа вакансии

Комментарии 14

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Гость

13:04:05 22-05-2024

Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не те

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Гость

13:53:08 22-05-2024

Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... У вас ГУГЛ ротключили?

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Тортилла

10:52:12 23-05-2024

Гость (13:53:08 22-05-2024) У вас ГУГЛ ротключили?... Вопрос риторический... Ответ не нужен.

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Гость

13:23:51 23-05-2024

Гость (13:53:08 22-05-2024) У вас ГУГЛ ротключили?... А у вас правописание?

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Гость

14:29:33 22-05-2024

Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы сварщиком или пекарем стали, чем получили две бесполезные бумажки.

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Гость

07:56:27 23-05-2024

Гость (14:29:33 22-05-2024) Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы... получили две бесполезные бумажки --- ну не прям бесполезные, но походу не те

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Тортилла

10:55:32 23-05-2024

Гость (14:29:33 22-05-2024) Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы... А что так обиженно и зло? У вас нет ни одного? 🤔

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Гость

14:38:31 22-05-2024

Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Ничего. что это зарплата за сезон до вычета налогов?

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Гость

15:59:40 22-05-2024

Гость (14:38:31 22-05-2024) Ничего. что это зарплата за сезон до вычета налогов?... Итого полтинник в месяц?

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Гость

21:29:22 22-05-2024

Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Кулинарное ПТУ или как оно там называется.

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Гость

13:27:00 22-05-2024

А где все инженерные специалисты спрашивают депутаты? Наверное там, где специалист по обслуживанию воздушных судов не получает наравне с крупье и детским фотографом.

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Гость

20:52:47 22-05-2024

тут только булки мять умеют - работать единицы готовы

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ха-ха

21:30:07 22-05-2024

Они нолик лишний добавили

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Гость

07:53:50 23-05-2024

Вот только 350 тыс это не за месяц, а за всю вахту 3/1... при этом 3 месяца вы будете работать отнюдь не 40 часов в неделю, а все 100. Вот и считайте... это 1200 часов, что равно 7 стандартным месяцам работы 5/2
А теперь делим на 350 на 7 и вуаля = 50 тыс. за стандартные 170 часов в месяц))

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