На Алтае ищут пекаря-вахтовика, согласного печь булки за 350 тысяч рублей
Специалист требуется на летний сезон в Краснодарский край
22 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Специалисты сервиса hh.ru проанализировали вакансии и выяснили, какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас.
"На курортах Краснодарского края, в Сочи, Анапе, Геленджике, летом фокус на туризме и всем, что с ним связано. В отели и гостевые дома ищут горничных с проживанием, администраторов, портье, специалистов по бронированию, носильщиков, аниматоров. В санатории приглашают врачей, фельдшеров и младший медперсонал. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом, продавцом мороженого или курортных товаров. И, конечно, всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие", – говорится в исследовании.
Например, в Краснодар на работу вахтовым методом требуется пекарь с опытом не менее года. За выпечку хлебобулочных изделий, работу по технологическим картам и поддержание порядка на рабочем месте сотруднику готовы платить от 274 600 до 356 000 рублей до вычета налогов.
Какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас:
- промышленный альпинист (Сочи), от 200 000 рублей на руки;
- врач-психиатр (Армавир), от 88 783 рублей до вычета налогов;
- специалист по обслуживанию воздушных судов (Сочи), от 75 459 рублей до вычета налогов;
- оператор технологических установок (Краснодарский край);
- горничная (Сочи), от 55 000 до 60 000 рублей на руки;
- грузчик/оператор погрузочно-разгрузочных работ в аэропорт (Сочи), от 65 000 до 100 000 рублей до вычета налогов;
- специалист по обслуживанию воздушных судов (Сочи), от 75 459 рублей до вычета налогов;
- исполнительный директор, до 200 000 рублей до вычета налогов (Краснодарский край);
- повар-универсал (Сочи), от 55 000 до 82 500 рублей до вычета налогов;
- представитель компании, от 200 000 рублей на руки (командировки в Сочи);
- производитель работ на участок термообработки (Краснодарский край);
- крупье, от 70 000 рублей на руки (Сочи);
- фотограф в детский клуб (Красная поляна), от 70 000 до 120 000 рублей на руки;
- шеф-кондитер, от 100 000 рублей на руки;
- QA Engineer (возможность релокации в Сочи);
- врач-офтальмолог (Ессентуки).
13:04:05 22-05-2024
Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не те
13:53:08 22-05-2024
Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... У вас ГУГЛ ротключили?
10:52:12 23-05-2024
Гость (13:53:08 22-05-2024) У вас ГУГЛ ротключили?... Вопрос риторический... Ответ не нужен.
13:23:51 23-05-2024
Гость (13:53:08 22-05-2024) У вас ГУГЛ ротключили?... А у вас правописание?
14:29:33 22-05-2024
Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы сварщиком или пекарем стали, чем получили две бесполезные бумажки.
07:56:27 23-05-2024
Гость (14:29:33 22-05-2024) Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы... получили две бесполезные бумажки --- ну не прям бесполезные, но походу не те
10:55:32 23-05-2024
Гость (14:29:33 22-05-2024) Так работать надо, а не любоваться на свои дипломы. Лучше бы... А что так обиженно и зло? У вас нет ни одного? 🤔
14:38:31 22-05-2024
Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Ничего. что это зарплата за сезон до вычета налогов?
15:59:40 22-05-2024
Гость (14:38:31 22-05-2024) Ничего. что это зарплата за сезон до вычета налогов?... Итого полтинник в месяц?
21:29:22 22-05-2024
Гость (13:04:05 22-05-2024) Блин, а где на пекаря учат. У меня два диплома, но походу не... Кулинарное ПТУ или как оно там называется.
13:27:00 22-05-2024
А где все инженерные специалисты спрашивают депутаты? Наверное там, где специалист по обслуживанию воздушных судов не получает наравне с крупье и детским фотографом.
20:52:47 22-05-2024
тут только булки мять умеют - работать единицы готовы
21:30:07 22-05-2024
Они нолик лишний добавили
07:53:50 23-05-2024
Вот только 350 тыс это не за месяц, а за всю вахту 3/1... при этом 3 месяца вы будете работать отнюдь не 40 часов в неделю, а все 100. Вот и считайте... это 1200 часов, что равно 7 стандартным месяцам работы 5/2
А теперь делим на 350 на 7 и вуаля = 50 тыс. за стандартные 170 часов в месяц))