На Алтае ищут начальника на вахту, которому доплатят за друзей. Топ "дорогих" вакансий
В список самых высокооплачиваемых управленцев попали специалисты с заработком от 150 тысяч рублей
03 июня 2025, 15:15, ИА Амител
Начальники производства – самые востребованные управленческие кадры в Алтайском крае. Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии, открытые в мае 2025 года, и выяснила, кому предлагают самые высокие зарплаты.
"За период с января по май в Алтайском крае была открыта 571 вакансия для руководителей среднего и высшего звена, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них вырос на 10%", – говорится в исследовании.
Активнее всего руководителей разного уровня искали компании из отраслей и направлений:
- строительной, добывающей и розничной торговли – по 8% вакансий для управленцев;
- "Продукты питания" и "Услуги для бизнеса" – по 7%;
- металлургические предприятия и компании из ресторанно-гостиничного направления – по 6%.
"В разрезе специализаций наиболее востребованными в Алтайском крае оказались начальники производства (42% вакансий для руководителей), далее идут руководители филиала (12%), коммерческие, генеральные, исполнительные директора (по 6%), руководители отдела логистики (5%), руководители отдела персонала, операционные и технические директора (по 4%). А реже всего работодатели ищут в этом году директоров юридического департамента (2%), руководителей отдела аналитики и директоров по информационным технологиям (по 1%)", – выяснили аналитики.
Самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали:
- коммерческие директора – медиана зарплатных предложений составила 200 тыс. рублей;
- директора по информационным технологиям – 187 тыс. рублей;
- операционные директора – 150,6 тыс. рублей;
- генеральные, исполнительные, технические, финансовые директора – по 150 тыс. рублей;
- начальники производства – 123,1 тыс. рублей.
На данный момент в сфере высшего менеджмента наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей: на одну вакансию приходится 15,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – 4,0–7,9 резюме на вакансию).
Топ вакансий с высокими зарплатами
"Начальнику участка предлагают 275 000 рублей за месяц на руки – за вахту сроком 45 смен, которую можно продлить. Рабочие часы: 10 или 12. Начисляется "северный" стаж. Проживание, проезд до места, питание и спецодежда – за счет работодателя. В списке условий, например, есть пункт "приведи друга" – за это предлагается до 15 000 рублей", – отмечается в объявлении.
Самые "дорогие" вакансии:
- начальник участка – 275 000 рублей за месяц (на руки);
- коммерческий директор – от 250 000 рублей за месяц (на руки);
- генеральный директор – от 250 000 рублей за месяц (на руки);
- исполнительный директор на производство – от 250 000 рублей за месяц (на руки);
- руководитель отдела рекламы и продвижения – от 200 000 рублей за месяц (на руки);
- директор отдела региональных продаж – от 150 000 до 250 000 рублей за месяц (на руки);
- директор по производству – от 150 000 рублей за месяц (на руки);
- директор по экономике и финансам – от 150 000 рублей за месяц (на руки);
- руководитель службы маркетинга – 150 000 рублей за месяц (на руки);
- начальник карьера – от 150 000 рублей за месяц (на руки).
15:50:36 03-06-2025
да ну что вы с этими медианами, меридианами и средними зарплатами людям лапшу вешаете, зачем?
русскими буквами и арабскими цифрами напишите: на карту столько и столько. 25-го аванс такой-то, 10го зп такая-то
16:16:50 03-06-2025
Гость (15:50:36 03-06-2025) да ну что вы с этими медианами, меридианами и средними зарпл... Если так открыто писать, тут две проблемы нарисовываются: либо соискатели тебя обхохочут, либо ребята из налоговой "на выручку" придут.
16:14:46 03-06-2025
А что, "эффективные менеджеры", на которых хозяева делали ставку, производство не потянули? А свои кадры на "карьерный рост" почему-то не ведутся?😁
Вообще, странные такие хотелки: "А подайте-ка сюда нам руководителя со стороны, чтобы досконально знал наше производство!"
19:55:44 03-06-2025
Кхм... (16:14:46 03-06-2025) А что, "эффективные менеджеры", на которых хозяева делали ст... Давно уже так, свой спец будет до пенсии работать рядовым а на должность главного будут искать со стороны. Я если честно не понимаю почему своего нельзя вырастить.
07:23:04 04-06-2025
гость (19:55:44 03-06-2025) Давно уже так, свой спец будет до пенсии работать рядовым а ... Можно. Но он проблема для вышестоящего, "назначенного" начальника.
18:07:52 03-06-2025
а так можно? "Начальнику участка предлагают 275 000 рублей за месяц на руки – за вахту сроком 45 смен, которую можно продлить. Рабочие часы: 10 или 12". уточним, за вахту 45 дней или за месяц. Если за вахту, работа 5/2 или 6/1, это два месяца. Два месяца по 10 или 12 часов, это переработка каждый день от 2 до 4 часов. Делим условные 275 тыс. на два месяца, получаем 137,5 тыс., минусуем переработку, которая оплачивается отдельно и получаем реальную зарплату в пределах 75 тыс. рублей. Ну как то так....
13:59:51 04-06-2025
Интересно, (18:07:52 03-06-2025) а так можно? "Начальнику участка предлагают 275 000 рублей з... Вы забыли про межвахтовый отпуск,он должен быть оплачен.И если оплата тоже в 275 тыс., то вообще грустно, делить то нужно уже на 4.
18:30:04 03-06-2025
Фуфел это все
20:41:54 03-06-2025
Мягко стелят, но жестоко спать.