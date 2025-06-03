На Алтае ищут начальника на вахту, которому доплатят за друзей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых управленцев попали специалисты с заработком от 150 тысяч рублей

03 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Начальник на вахте / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Начальники производства – самые востребованные управленческие кадры в Алтайском крае. Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии, открытые в мае 2025 года, и выяснила, кому предлагают самые высокие зарплаты.

"За период с января по май в Алтайском крае была открыта 571 вакансия для руководителей среднего и высшего звена, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них вырос на 10%", – говорится в исследовании.

Активнее всего руководителей разного уровня искали компании из отраслей и направлений:

строительной, добывающей и розничной торговли – по 8% вакансий для управленцев;

"Продукты питания" и "Услуги для бизнеса" – по 7%;

металлургические предприятия и компании из ресторанно-гостиничного направления – по 6%.

"В разрезе специализаций наиболее востребованными в Алтайском крае оказались начальники производства (42% вакансий для руководителей), далее идут руководители филиала (12%), коммерческие, генеральные, исполнительные директора (по 6%), руководители отдела логистики (5%), руководители отдела персонала, операционные и технические директора (по 4%). А реже всего работодатели ищут в этом году директоров юридического департамента (2%), руководителей отдела аналитики и директоров по информационным технологиям (по 1%)", – выяснили аналитики.

Самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали:

коммерческие директора – медиана зарплатных предложений составила 200 тыс. рублей;

директора по информационным технологиям – 187 тыс. рублей;

операционные директора – 150,6 тыс. рублей;

генеральные, исполнительные, технические, финансовые директора – по 150 тыс. рублей;

начальники производства – 123,1 тыс. рублей.

На данный момент в сфере высшего менеджмента наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей: на одну вакансию приходится 15,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – 4,0–7,9 резюме на вакансию).

Топ вакансий с высокими зарплатами

"Начальнику участка предлагают 275 000 рублей за месяц на руки – за вахту сроком 45 смен, которую можно продлить. Рабочие часы: 10 или 12. Начисляется "северный" стаж. Проживание, проезд до места, питание и спецодежда – за счет работодателя. В списке условий, например, есть пункт "приведи друга" – за это предлагается до 15 000 рублей", – отмечается в объявлении.

Самые "дорогие" вакансии: