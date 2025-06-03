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На Алтае ищут начальника на вахту, которому доплатят за друзей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых управленцев попали специалисты с заработком от 150 тысяч рублей

03 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Начальник на вахте / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Начальник на вахте / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Начальники производства – самые востребованные управленческие кадры в Алтайском крае. Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии, открытые в мае 2025 года, и выяснила, кому предлагают самые высокие зарплаты.

"За период с января по май в Алтайском крае была открыта 571 вакансия для руководителей среднего и высшего звена, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них вырос на 10%", – говорится в исследовании.

Активнее всего руководителей разного уровня искали компании из отраслей и направлений: 

  • строительной, добывающей и розничной торговли – по 8% вакансий для управленцев;
  • "Продукты питания" и "Услуги для бизнеса" – по 7%;
  • металлургические предприятия и компании из ресторанно-гостиничного направления – по 6%.

"В разрезе специализаций наиболее востребованными в Алтайском крае оказались начальники производства (42% вакансий для руководителей), далее идут руководители филиала (12%), коммерческие, генеральные, исполнительные директора (по 6%), руководители отдела логистики (5%), руководители отдела персонала, операционные и технические директора (по 4%). А реже всего работодатели ищут в этом году директоров юридического департамента (2%), руководителей отдела аналитики и директоров по информационным технологиям (по 1%)", – выяснили аналитики.

Самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали:

  • коммерческие директора – медиана зарплатных предложений составила 200 тыс. рублей;
  • директора по информационным технологиям – 187 тыс. рублей;
  • операционные директора – 150,6 тыс. рублей;
  • генеральные, исполнительные, технические, финансовые директора – по 150 тыс. рублей;
  • начальники производства – 123,1 тыс. рублей.

На данный момент в сфере высшего менеджмента наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей: на одну вакансию приходится 15,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда – 4,0–7,9 резюме на вакансию).

Топ вакансий с высокими зарплатами

"Начальнику участка предлагают 275 000 рублей за месяц на руки – за вахту сроком 45 смен, которую можно продлить. Рабочие часы: 10 или 12. Начисляется "северный" стаж. Проживание, проезд до места, питание и спецодежда – за счет работодателя. В списке условий, например, есть пункт "приведи друга" – за это предлагается до 15 000 рублей", – отмечается в объявлении.

Самые "дорогие" вакансии:

Алтайский край Работа зарплаты

Комментарии 9

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Гость

15:50:36 03-06-2025

да ну что вы с этими медианами, меридианами и средними зарплатами людям лапшу вешаете, зачем?
русскими буквами и арабскими цифрами напишите: на карту столько и столько. 25-го аванс такой-то, 10го зп такая-то

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Кхм...

16:16:50 03-06-2025

Гость (15:50:36 03-06-2025) да ну что вы с этими медианами, меридианами и средними зарпл... Если так открыто писать, тут две проблемы нарисовываются: либо соискатели тебя обхохочут, либо ребята из налоговой "на выручку" придут.

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Кхм...

16:14:46 03-06-2025

А что, "эффективные менеджеры", на которых хозяева делали ставку, производство не потянули? А свои кадры на "карьерный рост" почему-то не ведутся?😁
Вообще, странные такие хотелки: "А подайте-ка сюда нам руководителя со стороны, чтобы досконально знал наше производство!"

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гость

19:55:44 03-06-2025

Кхм... (16:14:46 03-06-2025) А что, "эффективные менеджеры", на которых хозяева делали ст... Давно уже так, свой спец будет до пенсии работать рядовым а на должность главного будут искать со стороны. Я если честно не понимаю почему своего нельзя вырастить.

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Кхм...

07:23:04 04-06-2025

гость (19:55:44 03-06-2025) Давно уже так, свой спец будет до пенсии работать рядовым а ... Можно. Но он проблема для вышестоящего, "назначенного" начальника.

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Интересно,

18:07:52 03-06-2025

а так можно? "Начальнику участка предлагают 275 000 рублей за месяц на руки – за вахту сроком 45 смен, которую можно продлить. Рабочие часы: 10 или 12". уточним, за вахту 45 дней или за месяц. Если за вахту, работа 5/2 или 6/1, это два месяца. Два месяца по 10 или 12 часов, это переработка каждый день от 2 до 4 часов. Делим условные 275 тыс. на два месяца, получаем 137,5 тыс., минусуем переработку, которая оплачивается отдельно и получаем реальную зарплату в пределах 75 тыс. рублей. Ну как то так....

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Гость

13:59:51 04-06-2025

Интересно, (18:07:52 03-06-2025) а так можно? "Начальнику участка предлагают 275 000 рублей з... Вы забыли про межвахтовый отпуск,он должен быть оплачен.И если оплата тоже в 275 тыс., то вообще грустно, делить то нужно уже на 4.

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Гость

18:30:04 03-06-2025

Фуфел это все

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Гость

20:41:54 03-06-2025

Мягко стелят, но жестоко спать.

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