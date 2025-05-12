В список попали специалисты с заработком от 400 тысяч

12 мая 2025, 16:28, ИА Амител

Продавец удобрений / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии, открытые в Алтайском крае, и выяснила, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в мае 2025 года.

За май 2025 года в Алтайском крае было открыто более 500 вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам апреля 57,8 тыс. рублей.

"Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (17% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), машинистам (10%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), а также врачам (5%)", – выяснили аналитики.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

международный трейдер – от 700 тысяч рублей за месяц на руки;

врач-стоматолог – от 600 тысяч рублей за месяц на руки;

руководитель отдела ВЭД – от 500 тысяч рублей за месяц на руки;

монтажник систем кондиционирования – до 480 тысяч рублей за месяц на руки;

главный врач – от 400 тысяч рублей за месяц на руки.

Компании, которые готовы платить своим работникам 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (21%), "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (11%), "Добывающая отрасль" (5%), "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" и "Автомобильный бизнес" (по 4%).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь через десять лет большинство жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц.