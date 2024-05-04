На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

Забрать животное можно только при соблюдении двух обязательных условий

04 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Бельгийская овчарка Жанна / Фото: 04.мвд.рф

Полицейская бельгийская овчарка по кличке Жанна уходит на пенсию и ищет себе нового хозяина в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Собаке уже девять лет. В годы службы она помогала полицейским-кинологам раскрывать преступления, находить пропавших людей, а также радовала посетителей во время экскурсий в Центр кинологической службы.

В ведомстве отмечают, что Жанна – умная и воспитанная. Чтобы забрать ее себе, необходим вольер с теплой будкой и хорошее полноценное питание. Это обязательное требование, которое проверят перед передачей животного.