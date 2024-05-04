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На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

Забрать животное можно только при соблюдении двух обязательных условий

04 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Бельгийская овчарка Жанна / Фото: 04.мвд.рф
Бельгийская овчарка Жанна / Фото: 04.мвд.рф

Полицейская бельгийская овчарка по кличке Жанна уходит на пенсию и ищет себе нового хозяина в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Собаке уже девять лет. В годы службы она помогала полицейским-кинологам раскрывать преступления, находить пропавших людей, а также радовала посетителей во время экскурсий в Центр кинологической службы.

В ведомстве отмечают, что Жанна – умная и воспитанная. Чтобы забрать ее себе, необходим вольер с теплой будкой и хорошее полноценное питание. Это обязательное требование, которое проверят перед передачей животного.

"Предложить свою кандидатуру и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8-388-22 (9-23-56)", – добавили в пресс-службе.

Собаки Республика Алтай

Комментарии 12

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Гость

15:47:55 04-05-2024

Что это республика Алтай нам своих старых служебных собак скидывает постоянно? У себя размещайте, или присоединяйтесь к Алтайскому краю на правах райцентра. А так сами отстреливайте, если некому сбагрить.

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Андрей

20:23:16 04-05-2024

Гость (15:47:55 04-05-2024) Что это республика Алтай нам своих старых служебных собак ск... За других не решай. Это заслуженные воспитанные сотрудники, не тебе чета.

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Гость

16:35:10 04-05-2024

пенсия будет собаке интересно

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Злая

03:56:21 05-05-2024

Гость (16:35:10 04-05-2024) пенсия будет собаке интересно... А тебе только деньги нужны?

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Гость

18:50:14 07-05-2024

Гость (16:35:10 04-05-2024) пенсия будет собаке интересно... Моей собаке не интересно.

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Гость

10:55:28 05-05-2024

вообще нехорошо как-то, служила верой и правдой, а как не нужна, ищут куда пристроить. А разве не заслужили она доживать в прежних условиях и на довольствии? Под старость лет в новые условия и нового хозяина это как предательство. Вот вся сущность людей в этом.

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Гость

11:28:57 05-05-2024

Гость (10:55:28 05-05-2024) вообще нехорошо как-то, служила верой и правдой, а как не ну... Собака просто вещь, ты готов лично бабки отстёгивать на её дожитие? На содержание в тёплых сухих гаражах изношенных ментовских "Жигулей"? Что ещё?

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Гость

23:13:38 05-05-2024

Гость (11:28:57 05-05-2024) Собака просто вещь, ты готов лично бабки отстёгивать на её д... Собака не вещь

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Гость

13:23:09 05-05-2024

Так а сами полицейские не могут к себе в коттеджи забрать??? Или это другое?

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Захар

22:58:58 05-05-2024

Читаю и ужасаюсь! Вы люди или звери? Человеческого ничего не осталось? Вы черти! Кто сказал, что мы в ответе, за тех, кого приручили!

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Гость

09:45:19 07-05-2024

Захар (22:58:58 05-05-2024) Читаю и ужасаюсь! Вы люди или звери? Человеческого ничего не осталось? Вы черти!... Сам чОрт. Приручил - забирай.

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Юлия

17:57:27 09-05-2024

Это объявление не для таких, как вы, а для людей любящих животных и имеющих состродание.

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