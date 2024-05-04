На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки
Забрать животное можно только при соблюдении двух обязательных условий
04 мая 2024, 14:45, ИА Амител
Полицейская бельгийская овчарка по кличке Жанна уходит на пенсию и ищет себе нового хозяина в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.
Собаке уже девять лет. В годы службы она помогала полицейским-кинологам раскрывать преступления, находить пропавших людей, а также радовала посетителей во время экскурсий в Центр кинологической службы.
В ведомстве отмечают, что Жанна – умная и воспитанная. Чтобы забрать ее себе, необходим вольер с теплой будкой и хорошее полноценное питание. Это обязательное требование, которое проверят перед передачей животного.
"Предложить свою кандидатуру и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8-388-22 (9-23-56)", – добавили в пресс-службе.
15:47:55 04-05-2024
Что это республика Алтай нам своих старых служебных собак скидывает постоянно? У себя размещайте, или присоединяйтесь к Алтайскому краю на правах райцентра. А так сами отстреливайте, если некому сбагрить.
20:23:16 04-05-2024
Гость (15:47:55 04-05-2024) Что это республика Алтай нам своих старых служебных собак ск... За других не решай. Это заслуженные воспитанные сотрудники, не тебе чета.
16:35:10 04-05-2024
пенсия будет собаке интересно
03:56:21 05-05-2024
Гость (16:35:10 04-05-2024) пенсия будет собаке интересно... А тебе только деньги нужны?
18:50:14 07-05-2024
Гость (16:35:10 04-05-2024) пенсия будет собаке интересно... Моей собаке не интересно.
10:55:28 05-05-2024
вообще нехорошо как-то, служила верой и правдой, а как не нужна, ищут куда пристроить. А разве не заслужили она доживать в прежних условиях и на довольствии? Под старость лет в новые условия и нового хозяина это как предательство. Вот вся сущность людей в этом.
11:28:57 05-05-2024
Гость (10:55:28 05-05-2024) вообще нехорошо как-то, служила верой и правдой, а как не ну... Собака просто вещь, ты готов лично бабки отстёгивать на её дожитие? На содержание в тёплых сухих гаражах изношенных ментовских "Жигулей"? Что ещё?
23:13:38 05-05-2024
Гость (11:28:57 05-05-2024) Собака просто вещь, ты готов лично бабки отстёгивать на её д... Собака не вещь
13:23:09 05-05-2024
Так а сами полицейские не могут к себе в коттеджи забрать??? Или это другое?
22:58:58 05-05-2024
Читаю и ужасаюсь! Вы люди или звери? Человеческого ничего не осталось? Вы черти! Кто сказал, что мы в ответе, за тех, кого приручили!
09:45:19 07-05-2024
Захар (22:58:58 05-05-2024) Читаю и ужасаюсь! Вы люди или звери? Человеческого ничего не осталось? Вы черти!... Сам чОрт. Приручил - забирай.
17:57:27 09-05-2024
Это объявление не для таких, как вы, а для людей любящих животных и имеющих состродание.