Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае
Забрать собаку по кличке Дора можно только при наличии регулярного хорошего питания и вольера с теплой будкой
30 апреля 2024, 18:36, ИА Амител
В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для восьмилетнего лабрадора-ретривера по кличке Дора. Собака занималась поиском взрывчатых веществ, а теперь ушла на заслуженный отдых.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, забрать Дору можно только при наличии вольера с теплой будкой и возможности обеспечить питомца хорошим регулярным питанием. Перед передачей собаки все условия содержания будут проверяться.
"Тех, кто любит животных и готов принять Дору в свою семью, просят обращаться в Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8-388-22 (9-23-56)", – говорится в сообщении.
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