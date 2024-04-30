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Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае

Забрать собаку по кличке Дора можно только при наличии регулярного хорошего питания и вольера с теплой будкой

30 апреля 2024, 18:36, ИА Амител

Лабрадор-ретривер Дора / Фото: МВД по Республике Алтай
Лабрадор-ретривер Дора / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для восьмилетнего лабрадора-ретривера по кличке Дора. Собака занималась поиском взрывчатых веществ, а теперь ушла на заслуженный отдых.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, забрать Дору можно только при наличии вольера с теплой будкой и возможности обеспечить питомца хорошим регулярным питанием. Перед передачей собаки все условия содержания будут проверяться.

"Тех, кто любит животных и готов принять Дору в свою семью, просят обращаться в Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8-388-22 (9-23-56)", – говорится в сообщении.

Собаки Республика Алтай животные

Комментарии 2

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Гость

21:24:14 30-04-2024

Кому нужна собака наркоман? Ведь ни для кого не секрет, что собаки натасканные на взрывчатку и наркотики сами наркоманы и живут недолго и с возрастом становятся не предсказуемыми.

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Лана

15:42:10 01-05-2024

Гость (21:24:14 30-04-2024) Кому нужна собака наркоман? Ведь ни для кого не секрет, что ... Кто вам чуш такую сказал. Вот уж точно лишь бы ляпнуть...

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