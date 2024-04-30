Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае

Забрать собаку по кличке Дора можно только при наличии регулярного хорошего питания и вольера с теплой будкой

30 апреля 2024, 18:36, ИА Амител

Лабрадор-ретривер Дора / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для восьмилетнего лабрадора-ретривера по кличке Дора. Собака занималась поиском взрывчатых веществ, а теперь ушла на заслуженный отдых.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, забрать Дору можно только при наличии вольера с теплой будкой и возможности обеспечить питомца хорошим регулярным питанием. Перед передачей собаки все условия содержания будут проверяться.