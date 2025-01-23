На Алтае ищут подростка, который в черной одежде ушел в неизвестном направлении. Обновлено
Пропавшему подростку 17 лет, он худощавого телосложения
23 января 2025, 19:00, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт" Алтайского края
Обновлено 24 января в 09:17. Юношу нашли погибшим.
В селе Шарчино Тюменцевского района разыскивают 17-летнего подростка, который 23 января ушел в неизвестном направлении. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края.
Приметы: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: черная куртка, черные кроссовки, черный шарф.
00:25:17 24-01-2025
в такие морозы, ужасная погода...провалился где-то под лед и погиб? напишите!!!!
00:48:11 25-01-2025
Гость (00:25:17 24-01-2025) в такие морозы, ужасная погода...провалился где-то под лед и... как это ты угадал, что погиб??? ...почему так решил*?
12:12:45 24-01-2025
в пабликах новость есть, что замерз мальчишка.
соболезнования.