На Алтае ищут подростка, который в черной одежде ушел в неизвестном направлении. Обновлено

Пропавшему подростку 17 лет, он худощавого телосложения

23 января 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт" Алтайского края

Обновлено 24 января в 09:17. Юношу нашли погибшим.

В селе Шарчино Тюменцевского района разыскивают 17-летнего подростка, который 23 января ушел в неизвестном направлении. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края.

Приметы: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные кроссовки, черный шарф.