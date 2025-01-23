НОВОСТИПроисшествия

На Алтае ищут подростка, который в черной одежде ушел в неизвестном направлении. Обновлено

Пропавшему подростку 17 лет, он худощавого телосложения

23 января 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт" Алтайского края
Фото: "Лиза Алерт" Алтайского края

Обновлено 24 января в 09:17. Юношу нашли погибшим.

В селе Шарчино Тюменцевского района разыскивают 17-летнего подростка, который 23 января ушел в неизвестном направлении. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края.

Приметы: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные кроссовки, черный шарф.

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Бастрыкин заинтересовался исчезновением сироты в Бийске

Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 декабря
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край пропал человек

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

00:25:17 24-01-2025

в такие морозы, ужасная погода...провалился где-то под лед и погиб? напишите!!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:48:11 25-01-2025

Гость (00:25:17 24-01-2025) в такие морозы, ужасная погода...провалился где-то под лед и... как это ты угадал, что погиб??? ...почему так решил*?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:45 24-01-2025

в пабликах новость есть, что замерз мальчишка.
соболезнования.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров