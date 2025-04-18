На Алтае ищут порядочного управляющего, который будет нанимать и увольнять. Топ вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч рублей

18 апреля 2025, 11:44, ИА Амител

Управляющий рестораном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае в апреле 2025 года и составил топ высокооплачиваемых предложений.

"Парк-отель приглашает на работу управляющего рестораном, кофебасом и службой доставки. Руководителю, который должен быть инициативным, порядочным и ответственным, готовы предложить зарплату до 120 тыс. рублей. Среди основных обязанностей: полное руководство производственно-хозяйственной деятельностью, соблюдение правил учета и норм выдачи продуктов, разработка меню, руководство коллективом – наем, увольнение, учет рабочего времени", – говорится в объявлении.

Анестезиологу-реаниматологу предлагают до 150 тыс. рублей. Специалист будет оценивать состояние больного перед операцией, назначать все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой пациента к наркозу, определять тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, назначать премедикацию.

Дорожному мастеру на железнодорожной станции Озерки Алтайского края готовы предложить зарплату до 140 тыс. рублей. В его обязанности входят руководство работой бригад по ремонту и содержанию пути, контроль осмотров элементов верхнего строения пути и земляного полотна, принятие решений о закрытии участков пути или ограничении скорости движения поездов, оформление документации.

Маркетолога приглашают на зарплату до 120 тыс. рублей. Среди основных обязанностей специалиста, указанных в вакансии, разработка и внедрение маркетингового плана, ведение, наполнение контентом и развитие сайта компании, оптимизация для поисковых систем, реализация стратегии интернет-маркетинга, работа с подрядчиками по созданию контента (тексты, дизайн, видео), подготовка отчетов о результатах маркетинговых кампаний для руководства​​​​​​, развитие линейки товаров, взаимодействие с компаниями-партнерами.

Наладчику станков с ЧПУ в токарной группе на заводе готовы предложить заработок от 100 тыс. рублей. График работы 3/3. Среди требований к будущему кандидату, указанных в вакансии, указаны чтение чертежей, умение программирования в системе ЧПУ, контроль за производственным процессом на токарных станках с ЧПУ, умение пользоваться измерительным инструментом.