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На Алтае ищут порядочного управляющего, который будет нанимать и увольнять. Топ вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч рублей

18 апреля 2025, 11:44, ИА Амител

Управляющий рестораном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Управляющий рестораном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае в апреле 2025 года и составил топ высокооплачиваемых предложений.

"Парк-отель приглашает на работу управляющего рестораном, кофебасом и службой доставки. Руководителю, который должен быть инициативным, порядочным и ответственным, готовы предложить зарплату до 120 тыс. рублей. Среди основных обязанностей: полное руководство производственно-хозяйственной деятельностью, соблюдение правил учета и норм выдачи продуктов, разработка меню, руководство коллективом – наем, увольнение, учет рабочего времени", – говорится в объявлении.

Анестезиологу-реаниматологу предлагают до 150 тыс. рублей. Специалист будет оценивать состояние больного перед операцией, назначать все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой пациента к наркозу, определять тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, назначать премедикацию.

Дорожному мастеру на железнодорожной станции Озерки Алтайского края готовы предложить зарплату до 140 тыс. рублей. В его обязанности входят руководство работой бригад по ремонту и содержанию пути, контроль осмотров элементов верхнего строения пути и земляного полотна, принятие решений о закрытии участков пути или ограничении скорости движения поездов, оформление документации.

Маркетолога приглашают на зарплату до 120 тыс. рублей. Среди основных обязанностей специалиста, указанных в вакансии, разработка и внедрение маркетингового плана, ведение, наполнение контентом и развитие сайта компании, оптимизация для поисковых систем, реализация стратегии интернет-маркетинга, работа с подрядчиками по созданию контента (тексты, дизайн, видео), подготовка отчетов о результатах маркетинговых кампаний для руководства​​​​​​, развитие линейки товаров, взаимодействие с компаниями-партнерами. 

Наладчику станков с ЧПУ в токарной группе на заводе готовы предложить заработок от 100 тыс. рублей. График работы 3/3. Среди требований к будущему кандидату, указанных в вакансии, указаны чтение чертежей, умение программирования в системе ЧПУ, контроль за производственным процессом на токарных станках с ЧПУ, умение пользоваться измерительным инструментом.

Няня / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 10

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Гость

11:49:35 18-04-2025

... а что это за формулировка такая ? ....до 120, до 150... и т.д. подходит любая цифра... все что угодно можно заплатить... и не возмущайся...тебя предупреждали.

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Гость

13:04:24 18-04-2025

Гость (11:49:35 18-04-2025) ... а что это за формулировка такая ? ....до 120, до 1... оклад плюс премия на усмотрение или по результатам. Да и ещё как собеседование пройдет

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Гость

13:19:21 18-04-2025

Гость (11:49:35 18-04-2025) ... а что это за формулировка такая ? ....до 120, до 1... Минималку точно заплатят, а остальное -на усмотрение. Никто полностью обещанной суммы не получит

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Кхм...

11:51:06 18-04-2025

Почему же среди своих сотрудников нельзя найти "карьеристов"?
А я знаю, почему...
😁

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Гость

11:52:06 18-04-2025

А через постель счас где нанимают?

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Гость

12:32:04 18-04-2025

Гость (11:52:06 18-04-2025) А через постель счас где нанимают?... Ты готова?

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Гость

13:14:11 18-04-2025

Гость (12:32:04 18-04-2025) Ты готова? ... Я готова. Деньги вперёд

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Гость

07:59:07 19-04-2025

Гость (13:14:11 18-04-2025) Я готова. Деньги вперёд ... И я готов!!!!

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Гость

12:07:38 18-04-2025

на руки напишите сколько человек получать будет.
в смс-ке от банка 25го и 10 числа сколь будет написано.

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Гость

16:03:21 18-04-2025

А по факту сколько в трудовой договор запишем? Стоит время терять , звонить то туда?

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