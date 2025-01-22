На Алтае ищут "Мэри Поппинс" для двух детей за 200 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий
В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч
22 января 2025, 14:11, ИА Амител
Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае в январе 2025 года и составил топ высокооплачиваемых предложений.
"До 200 тыс. рублей предлагают зарабатывать няне девочек трех и пяти лет. Помощница будет следить за соблюдением режима дня, закупать продукты и готовить правильную еду для девочек (без сахара, глютена, молочного и мяса), помогать стильно одеваться и стричь ногти, а также заниматься всесторонним развитием детей", – говорится в объявлении.
Судоводителю маломерного судна на Алтае готовы платить до 200 тыс. рублей. Работать предстоит на турбазе в селе Артыбаш и проводить прогулки и экскурсии с гостями по Телецкому озеру. Специалист должен профессионально управлять судном и иметь удостоверение на право вождения.
Начальнику участка дорожной разметки готовы платить до 180 тыс. рублей. В обязанностях: организация и контроль работы ручных и механизированных бригад, выдача производственных заданий, ведение журналов охраны труда, проведение инструктажей. Летом планируется большое количество командировок.
Трактористу предлагают зарплату до 130 тыс. рублей. Важно иметь пятилетний опыт работы, бережно относиться к технике и заниматься ее своевременным ремонтом.
Водителю зерновоза предлагают до 130 тыс. рублей. В его обязанности входят перевозка сыпучих грузов (зерно) и ремонт техники. Транспортировать груз предстоит в том числе по СНГ.
Исполнительному директору на комбинате хлебобулочных и кондитерских изделий готовы платить от 120 тыс. рублей. Руководитель будет управлять основными процессами на предприятии, контролировать выполнение планов, продаж, следить за качеством закупаемого сырья и выпускаемой продукции, нести ответственность за бюджетирование, ценообразование.
Агроному предлагают заработок от 100 тыс. рублей. Специалисту необходимо заниматься оценкой потребностей хозяйства, разработкой схем питания под конкретную культуру, консультированием сельскохозяйственных предприятий по схемам использования препаратов.
Программисту 1С в перинатальном центре готовы платить от 100 тыс. рублей. Важно, чтобы у кандидата был опыт именно разработчика 1С, среднее профессиональное образование.
Ранее эксперты рассказали, какие специалисты стали самыми востребованными в Алтайском крае в 2024 году.
14:28:46 22-01-2025
За "еду без мяса" для детей 3 и 5 лет - надо родителей штрафовать на пару миллионов. Сами дурни вегетарианские - хоть силос жрите, детей не впутывайте
19:58:02 22-01-2025
Гость (14:28:46 22-01-2025) За "еду без мяса" для детей 3 и 5 лет - надо родителей штраф... Детей изъять из семьи, отдать в муниципальный садик для социальной адаптации и правильного режима питания, соответствующего возрасту)))
14:31:38 22-01-2025
"без глютена, молочного и мяса"
тут надо не помогать няню искать, а в опеку писать!
бедные девочки из обеспеченной семьи, от души желаю вам няню, которая втихаря будет вас подкармливать здоровой и необходимой для вас едой, а не только брокколи с авокадо.
14:51:01 22-01-2025
Русский хлеб уже несколько лет исполнительного директора ищет.
15:52:23 22-01-2025
Гость (14:51:01 22-01-2025) Русский хлеб уже несколько лет исполнительного директора ище...
Видимо не исполнительные все
17:32:26 22-01-2025
Гость (14:51:01 22-01-2025) Русский хлеб уже несколько лет исполнительного директора ище... Обязанности с нескольких отделов, план продаж и ценообразование -это РОП или КД, бюджетирование-экономист, качество сырья-Отдел закупа, качество продукции- технолог, или нач отдела качества, основные процессы-исполнительный директор. Если это завод, а не цех где 10 булок за смену делают.
14:55:42 22-01-2025
думаю, что мать девочек так нервы вымотает, что ни каким двум сотням рад не будешь
14:58:44 22-01-2025
Ну можно подпольно их подкармливать мясом)))
15:22:38 22-01-2025
Часто вижу, как при постоянных в течение дня, физических нагрузках, веганов корчит от немощи и постоянного чувства голода. Детей надо спасать, детям противопоказано вегетарианство.
17:12:14 22-01-2025
С водителями на которых ещё и ремонт - это лохов ищут.