На Алтае ищут "Мэри Поппинс" для двух детей за 200 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч

22 января 2025, 14:11, ИА Амител

Няня / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае в январе 2025 года и составил топ высокооплачиваемых предложений.

"До 200 тыс. рублей предлагают зарабатывать няне девочек трех и пяти лет. Помощница будет следить за соблюдением режима дня, закупать продукты и готовить правильную еду для девочек (без сахара, глютена, молочного и мяса), помогать стильно одеваться и стричь ногти, а также заниматься всесторонним развитием детей", – говорится в объявлении.

Судоводителю маломерного судна на Алтае готовы платить до 200 тыс. рублей. Работать предстоит на турбазе в селе Артыбаш и проводить прогулки и экскурсии с гостями по Телецкому озеру. Специалист должен профессионально управлять судном и иметь удостоверение на право вождения.

Начальнику участка дорожной разметки готовы платить до 180 тыс. рублей. В обязанностях: организация и контроль работы ручных и механизированных бригад, выдача производственных заданий, ведение журналов охраны труда, проведение инструктажей. Летом планируется большое количество командировок.

Трактористу предлагают зарплату до 130 тыс. рублей. Важно иметь пятилетний опыт работы, бережно относиться к технике и заниматься ее своевременным ремонтом.

Водителю зерновоза предлагают до 130 тыс. рублей. В его обязанности входят перевозка сыпучих грузов (зерно) и ремонт техники. Транспортировать груз предстоит в том числе по СНГ.

Исполнительному директору на комбинате хлебобулочных и кондитерских изделий готовы платить от 120 тыс. рублей. Руководитель будет управлять основными процессами на предприятии, контролировать выполнение планов, продаж, следить за качеством закупаемого сырья и выпускаемой продукции, нести ответственность за бюджетирование, ценообразование.

Агроному предлагают заработок от 100 тыс. рублей. Специалисту необходимо заниматься оценкой потребностей хозяйства, разработкой схем питания под конкретную культуру, консультированием сельскохозяйственных предприятий по схемам использования препаратов.

Программисту 1С в перинатальном центре готовы платить от 100 тыс. рублей. Важно, чтобы у кандидата был опыт именно разработчика 1С, среднее профессиональное образование.

Ранее эксперты рассказали, какие специалисты стали самыми востребованными в Алтайском крае в 2024 году.