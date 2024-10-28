На Алтае ищут спа-технолога, массажирующего лица травяными мешочками. Топ вакансий

Какие еще необычные специалисты требуются в Алтайском крае?

28 октября 2024, 13:11, ИА Амител

Массаж лица / Фото: unsplash.com / Antonika Chanel

Самые необычные вакансии, которые открыты в октябре 2024 года для соискателей из Алтайского края, назвали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. В топ попали тренер по фигурному катанию, спа-технолог и инженер по инкубации.

"Соискателям с высшим медицинским образованием доступна вакансия спа-технолога с зарплатой от 50 тыс. рублей на руки. Сотрудник будет выполнять эстетические процедуры для лица и тела – проводить классический, лимфодренажный и релаксирующий массаж с использованием горячих камней и травяных мешочков. Для сотрудников спа-центра предусмотрена корпоративная система лояльности", – говорится в объявлении.

В детскую спортивную школу ищут тренера по фигурному катанию. Инструктору предстоит проводить тренировки и осуществлять специальную физическую подготовку фигуристов. На должность рассматриваются кандидаты со средним или высшим образованием в области физической культуры и опытом работы с детьми и взрослыми. Работодатель, в свою очередь, гарантирует предоставление жилья иногородним кандидатам. Предлагаемая заработная плата – от 55 тыс. рублей на руки.

Также среди жителей Алтайского края ищут инженера по инкубации с зарплатой от 85 тыс. рублей до вычета налогов. Главная задача специалиста – поддержание энергообеспечения инкубатория. Для того чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности от трех лет. В качестве преимуществ трудоустройства работодатель отмечает компенсацию стоимости жилья.

В список необычных вакансий октября также попали предложения для стикеровщика, специалиста по организации общественной деятельности, иллюстратора-раскадровщика и инструктора скалодрома.