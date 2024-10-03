На Алтае ищут монтажника туалетных перегородок со своей пилой. Топ необычных вакансий

В список попали специалисты с заработком от 100 до 250 тысяч рублей

03 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Мужчина с пилой / Фото: unsplash.com

Самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы в октябре 2024 года для соискателей из Алтайского края назвали специалисты "Зарплаты.ру". В топ попали няня, сыродел, монтажник, инженер и разработчик.

"От 100 тысяч рублей готовы платить монтажнику туалетных и душевых перегородок. Работник должен иметь опыт работы в установке различных видов перегородок: офисные или мобильные на алюминиевом каркасе, цельностеклянные перегородки или корпусная мебель. Также у него должны быть необходимые инструменты для работы: перфоратор, лобзик, дрель, шуруповерт, рулетка, уровень, молоток, угольник, пистолет для клея и обязательно торцевая пила с диском по алюминию", – говорится в объявлении.

Главному технологу по производству твердых и полутвердых сыров предлагают зарплату до 250 тысяч рублей. Специалист должен организовать и контролировать технологический процесс, заниматься оптимизацией рецептур, участвовать в дегустационных мероприятиях, управлять персоналом цеха, обеспечить качество выпускаемой продукции, вести отчетность. Работодатель готов рассмотреть иногороднего кандидата и предоставить комфортабельную квартиру.

До 130 тысяч рублей предлагают зарабатывать няне. Необходима помощь по дому, также важно строго соблюдать режим дня ребенка, заниматься с ним рисованием, лепкой, ходить на прогулки. Приветствуется наличие загранпаспорта и знание иностранных языков.

PHP-разработчику Laravel готовы предложить заработок до 125 тысяч рублей. Специалист будет заниматься разработкой сайтов и поддержкой действующих проектов. Работодатель рассматривает как местных разработчиков, так и кандидатов из других регионов для удаленной работы. Предусмотрена система наставничества, есть корпоративное обучение.

От 110 тысяч рублей предлагают инженеру-разработчику систем компьютерного зрения. В основные обязанности специалиста входят участие в формировании требований и проектировании систем технического зрения, разработка алгоритмов анализа изображений: формализация мер качества решений прикладных задач, подбор оборудования / условий съемки совместно с разработчиками аппаратных платформ конечных устройств, разработка моделей машинного обучения. Работодатель обещает гибкий рабочий график, бесплатные обеды, корпоративное обучение и ежемесячную премию до 20%.