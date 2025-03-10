На Алтае ищут уборщика мусоропроводов за 100 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с доходом от 100 тыс. до 450 тыс. рублей

10 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Уборщик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений. Как сообщили amic.ru, в топ попали специалисты с доходом от 100 тыс. до 450 тыс. рублей.

"Уборщику мусоропроводов готовы платить от 100 тысяч рублей. Работник должен выкатывать мусорные контейнеры из мусорокамер многоквартирного дома, очищать камеры от мусора, убирать двор одного многоквартирного дома. Сотрудник должен быть ответственный и исполнительный. Предоставляется жилье для проживания", – говорится в объявлении.

Корабельного механика приглашают в дальневосточный регион для работы на судне, которое занимается ловлей крабов. Работа вахтовым методом, срок контракта – от шести месяцев, зарплата – до 450 тыс. рублей. Необходимо иметь действующие морские документы согласно полученной специальности, загранпаспорт, военный билет (для военнообязанных), а также важен опыт работы по профессии.

Экскурсоводу предлагают до 160 тыс. рублей. Необходимо сопровождать туристов на маршрутах в Алтайском крае и Республике Алтай, решать организационные вопросы, заниматься заселением туристов и организацией питания (преимущественно в кафе), контролировать соблюдение техники безопасности. Туры длятся от трех до десяти дней.

Ведущему инженеру-программисту готовы платить до 150 тыс. рублей. В его основные обязанности входят участие в проектах внедрения конфигурации "Зарплата и управление персоналом КОРП 3.1", настройки обмена документами между 1С УПП и 1С ЗУП КОРП.

Начинающему специалисту, готовому работать в шоуруме одежды шесть дней в неделю, предлагают до 130 тыс. рублей. Работник будет общаться с покупателями, помогать с примеркой одежды, готовить магазин к открытию.

Бэкенд-разработчик может получать от 120 тыс. рублей. Компания ищет специалиста на полную или частичную занятость для работы в международном стартапе по созданию бизнес-приложений на основе ChatGPT. Среди основных задач: написание качественного, понятного и тестируемого кода, участие в проектировании архитектуры приложения и баз данных.