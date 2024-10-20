Спрос на ипотеку в новостройках снизился в России
Это связывают со снижением доступности льгот
20 октября 2024, 11:10, ИА Амител
Спрос на ипотеку в новостройках России с января по сентябрь снизился до 60% по сравнению с прошлым годом, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
"Спрос на первичную ипотеку в России упал до 50-60% по сравнению с прошлым годом. В начале октября снижение продолжилось", – заявила она.
Согласно исследованию компании, за девять месяцев текущего года снижение ипотечных сделок на первичном рынке было наиболее значительным в Москве (-60%), далее идут Краснодар (-49%), Пермь (-37%), Челябинск и Санкт-Петербург (-31%).
Решетникова связывает это со снижением доступности ипотеки из-за ограничения льготных программ. Покупать недвижимость по рыночной ставке готовы лишь те, кто не может отложить покупку.
12:20:40 20-10-2024
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Гость (12:20:40 20-10-2024) С первички перекочевали на вторичку. Кто отслеживает цены, в... за
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11:11:58 21-10-2024
Гость (18:49:36 20-10-2024) занеликвид можете сторговаться на 120 тыс. Ликвид, увы,... до лучших времен --- может уже навсегда