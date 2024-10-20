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Спрос на ипотеку в новостройках снизился в России

Это связывают со снижением доступности льгот

20 октября 2024, 11:10, ИА Амител

Стройка / Фото: xhere.com/ru/photo/652234
Стройка / Фото: xhere.com/ru/photo/652234

Спрос на ипотеку в новостройках России с января по сентябрь снизился до 60% по сравнению с прошлым годом, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Спрос на первичную ипотеку в России упал до 50-60% по сравнению с прошлым годом. В начале октября снижение продолжилось", – заявила она.

Согласно исследованию компании, за девять месяцев текущего года снижение ипотечных сделок на первичном рынке было наиболее значительным в Москве (-60%), далее идут Краснодар (-49%), Пермь (-37%), Челябинск и Санкт-Петербург (-31%).

Решетникова связывает это со снижением доступности ипотеки из-за ограничения льготных программ. Покупать недвижимость по рыночной ставке готовы лишь те, кто не может отложить покупку.

ипотека

Комментарии 3

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Гость

12:20:40 20-10-2024

С первички перекочевали на вторичку. Кто отслеживает цены, видит это. На вторичку не падают совсем! По крайней мере ,в Барнауле.

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Гость

18:49:36 20-10-2024

Гость (12:20:40 20-10-2024) С первички перекочевали на вторичку. Кто отслеживает цены, в... за
неликвид можете сторговаться на 120 тыс. Ликвид, увы, нет, многие снимают с продаж хорошие квартиры до лучших времен.

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Гость

11:11:58 21-10-2024

Гость (18:49:36 20-10-2024) занеликвид можете сторговаться на 120 тыс. Ликвид, увы,... до лучших времен --- может уже навсегда

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