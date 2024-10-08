На Алтае из-за острого дефицита врачей фактически отсутствует среди них конкуренция

Средний уровень зарплатных предложений для врачей в крае составил 79,5 тыс. рублей

08 октября 2024, 11:10, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на одну вакансию врача приходится менее одного активного резюме, при этом в среднем по России этот показатель в два раза выше, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На одну вакансию по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Алтайском крае этот показатель еще меньше – 0,7 резюме. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует", – говорится в исследовании.

При этом средний уровень зарплатных предложений для врачей в крае составил 79,5 тыс. рублей.

Для сравнения: в соседней Республике Алтай врачам предлагают в среднем зарплаты на 20% выше – 100 тыс. рублей. Это даже больше, чем, например, в Новосибирской области и Красноярском крае – 91,5 и 90,7 тыс. рублей соответственно.

Эксперты подчеркнули, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов.