На Алтае из-за острого дефицита врачей фактически отсутствует среди них конкуренция
Средний уровень зарплатных предложений для врачей в крае составил 79,5 тыс. рублей
08 октября 2024, 11:10, ИА Амител
В Алтайском крае на одну вакансию врача приходится менее одного активного резюме, при этом в среднем по России этот показатель в два раза выше, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"На одну вакансию по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Алтайском крае этот показатель еще меньше – 0,7 резюме. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует", – говорится в исследовании.
При этом средний уровень зарплатных предложений для врачей в крае составил 79,5 тыс. рублей.
Для сравнения: в соседней Республике Алтай врачам предлагают в среднем зарплаты на 20% выше – 100 тыс. рублей. Это даже больше, чем, например, в Новосибирской области и Красноярском крае – 91,5 и 90,7 тыс. рублей соответственно.
Эксперты подчеркнули, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов.
11:20:41 08-10-2024
Свой медицинский университет! Позор! Не можем решить проблему врачей.
14:12:06 08-10-2024
Зато (11:20:41 08-10-2024) Свой медицинский университет! Позор! Не можем решить проблем... Вы думаете, получил корочки от меда и сразу готов лечить? Потом еще долго навыки надо приобретать, если только не бумажки перекладывать.
22:02:51 08-10-2024
Зато (11:20:41 08-10-2024) Свой медицинский университет! Позор! Не можем решить проблем... Врач ищет, где зарплата выше (в два-три раза).
11:43:14 08-10-2024
попробуйте платить врачам
13:02:12 08-10-2024
Гость (11:43:14 08-10-2024) попробуйте платить врачам ... а вы думаете им не платят?
мой участковый терапевт лет 8-10 назад 45 тыс. получала. но у нее стаж хороший, хотя врач она была только по диплому- никого не лечила, вызова брала, но не ходила по ним, только звонила со словами "ну а зачем я к вам пойду, а вдруг у вас грипп?"
13:36:28 08-10-2024
Гость (11:43:14 08-10-2024) попробуйте платить врачам ... дело не всегда в них(деньгах). Не каждый готов бороться с бюрократией, чтобы работать врачом. То количество бумаг, которое требуется для работы врача в современных условиях и те надуманные НМО, аккредитации, которые врачу не дают ничего, кроме унижения - вообще не дают заниматься своими прямыми обязанностями - лечить людей. Поэтому животы у всех мягкие и безболезненные, температура и давление в норме, хотя врач на Вас и не смотрел ни разу за весь прием. Если он не заполнит тучу бумаг, то эти 79.5тыс.руб. ему никто не даст. Чтобы их получить - нужно еще доказать, что ты выполнил все показатели, а не только лечил людей. Работа врача может смело называться - "Докажи, что ты не олень" и тогда мы дадим тебе зарплату.
15:22:06 08-10-2024
Гость (11:43:14 08-10-2024) попробуйте платить врачам ... Полностью согласна. Если я не шибаюсь, конкуренции нет и среди других специалистов)))Есть возможность, едут в другой регион. Человек всегда ищет,где лучше.
11:44:49 08-10-2024
а кто это плачется о низких зарплатах?
12:38:37 08-10-2024
Закрыть все платные клиники, и врачи сразу появятся!
12:58:13 08-10-2024
Гость (12:38:37 08-10-2024) Закрыть все платные клиники, и врачи сразу появятся! ... это еще зачем? там хоть лечат некоторые врачи, в отличие от.
19:52:22 08-10-2024
Элен без ребят (12:58:13 08-10-2024) это еще зачем? там хоть лечат некоторые врачи, в отличие от.... попробуй Кашпировского, может хоть он тебе поможет
14:06:35 08-10-2024
Гость (12:38:37 08-10-2024) Закрыть все платные клиники, и врачи сразу появятся! ... прием 500 руб., совсем то не позортесь. и запись сразу через 3-4 дня
13:46:14 09-10-2024
Гость (14:06:35 08-10-2024) прием 500 руб., совсем то не позортесь. и запись сразу через... Не надо свистеть, например,прием у гастроэнтеролога в Медлайне стоит 2000
14:46:57 08-10-2024
Гость (12:38:37 08-10-2024) Закрыть все платные клиники, и врачи сразу появятся! ... А вы это с чего взяли? Вы всерьез считаете, что человек будет работать за гроши только потому, что ему не дадут возможности работать где-то еще? Так давайте пойдем дальше - посадим всех врачей за решетку и заставим лечить за баланду. Ну тогда-то они точно будут нормально лечить, выбора-то у них не будет, правда ведь?
14:02:16 08-10-2024
это еще зачем? там хоть лечат некоторые врачи, в отличие от.----- элементарно - сейчас они лечат там, а потом будут лечить тут!
14:47:10 08-10-2024
Гость (14:02:16 08-10-2024) это еще зачем? там хоть лечат некоторые врачи, в отличие от.... как бы вам объяснить... нет, не будут. и не потому, что не умеют, а система не позволяет.
14:04:52 08-10-2024
Элен, нахваливают кучу дорогих лекарств, это совсем не значит, что лечат😄ну в вашем то возрасте уже надо это понимать)
14:36:49 08-10-2024
Платная медицина это цирк и обман! Ее не должно быть в государстве , где живут образованные люди. И где государство заботится о человеческом капитале!
14:44:44 08-10-2024
Гость (14:36:49 08-10-2024) Платная медицина это цирк и обман! Ее не должно быть в госуд... Человеческий капитал? Человеческий ресурс? Ну отлично, сразу видно отношение к людям. И да, пока что у нас как раз бесплатная стоматология - это обман и цирк. Да и офтальмология туда же. Что-то никто нормальное обследование делать не кидается в обычной поликлинике.
14:54:32 08-10-2024
Где тут по 500 ₽ платные врачи адресок скиньте.
15:01:13 08-10-2024
всерьез считаете, что человек будет работать за гроши только потому, что ему не дадут возможности работать где-то еще? -------- естественно! Совок то вспомните) куда шли в обязательном порядке работать выпускники на 3 года? Да и вариантов то у них не было)
16:00:50 08-10-2024
Гость (15:01:13 08-10-2024) всерьез считаете, что человек будет работать за гроши только... Да что вы говорите... Главное, весело-то как. То есть дополнительно нужно будет ввести запрет на работу не по профессии? А то люди пойдут работать туда, где платят, бросив ту профессию. А следом никто в вузы не пойдет - нафиг надо, если знаешь, что потом всю жизнь работать только за копейки, да еще и распределение обязательно. Вишенкой на торте - после того, как ты миллионы заплатил за обучение, а обучение это лет так десять. Или вы предлагаете сейчас всех поголовно обязать работать за гроши или всех пересажать? А то, боюсь, если ввести это только для медиков, они скорее разбегутся, чем пойдут работать в поликлиники. В той же Грузии вроде наши медики вполне себе нормально работают, да и Казахстан их, помнится, зазывал. Но вы, главное, не бросайте подавать идеи. Авось депутаты почитают и вдохновятся, чем черт не шутит.
16:47:30 08-10-2024
Гость (15:01:13 08-10-2024) всерьез считаете, что человек будет работать за гроши только... там еще предоставляли жилье, а теперь к маленькой зарплате в лучшем случаи ипотеку.
15:04:21 08-10-2024
прием 500 руб., ------ вот вы наив)) так это только прием) а потом сама стрижка и начинается😊
15:20:42 08-10-2024
Если спрашивают резюме - сразу посылаю в сторону леса...
15:44:04 08-10-2024
"Эксперты подчеркнули, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми активных резюме"
То есть получается, что нормой является ситуация когда как минимум три врача из четырех остаются без работы. Отличный коленкор. А еще лучше 7 врачей из 8ми сидят курят бамбук