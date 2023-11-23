По его словам, сейчас в крае удалось остановить отток медиков в другие регионы

23 ноября 2023, 18:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дефицит кадров в здравоохранении остается одной из главных проблем Алтайского края. Об этом в ходе своей прямой линии заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, именно из-за нехватки медиков жителям порой приходится ждать консультации терапевта две недели, а узкого специалиста – еще больше.

По словам главы региона, сейчас на Алтае в государственной медицинской сети трудится около 7800 врачей, порядка 20 тысяч средних медработников и около полутора тысяч младших медработников.

По оценке губернатора, для нормальной работы медицинского звена краю не хватает порядка 2-3 тысяч сотрудников.

"Это дефицит. К сожалению, в период ковида, который стал мощнейшим стрессом для медицины, пошел отток специалистов. Необходимость какое-то время подождать врача обусловлена именно дефицитом", – сказал Томенко. По его словам, сейчас в Алтайском крае удалось остановить убыль медработников. Этого добились благодаря дополнительным мерам поддержки, которые ввели на краевом и федеральном уровне.

Напомним, российское правительство в 2023 году ввело выплаты для врачей на некоторых должностях. Ежемесячная прибавка к зарплате этих специалистов составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. А краевое правительство в числе мер ввело выплаты для молодых специалистов. В течение трех первых лет работы они будут получать весомую прибавку к зарплате – до 22,5 тысячи рублей.

Томенко добавил, что теперь, когда отток остановлен, региону нужно "выходить на базовые потребности" по количеству врачей.