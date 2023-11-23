Томенко рассказал, сколько врачей не хватает на Алтае и почему их ждут по две недели
По его словам, сейчас в крае удалось остановить отток медиков в другие регионы
23 ноября 2023, 18:44, ИА Амител
Дефицит кадров в здравоохранении остается одной из главных проблем Алтайского края. Об этом в ходе своей прямой линии заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, именно из-за нехватки медиков жителям порой приходится ждать консультации терапевта две недели, а узкого специалиста – еще больше.
По словам главы региона, сейчас на Алтае в государственной медицинской сети трудится около 7800 врачей, порядка 20 тысяч средних медработников и около полутора тысяч младших медработников.
По оценке губернатора, для нормальной работы медицинского звена краю не хватает порядка 2-3 тысяч сотрудников.
"Это дефицит. К сожалению, в период ковида, который стал мощнейшим стрессом для медицины, пошел отток специалистов. Необходимость какое-то время подождать врача обусловлена именно дефицитом", – сказал Томенко. По его словам, сейчас в Алтайском крае удалось остановить убыль медработников. Этого добились благодаря дополнительным мерам поддержки, которые ввели на краевом и федеральном уровне.
Напомним, российское правительство в 2023 году ввело выплаты для врачей на некоторых должностях. Ежемесячная прибавка к зарплате этих специалистов составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. А краевое правительство в числе мер ввело выплаты для молодых специалистов. В течение трех первых лет работы они будут получать весомую прибавку к зарплате – до 22,5 тысячи рублей.
Томенко добавил, что теперь, когда отток остановлен, региону нужно "выходить на базовые потребности" по количеству врачей.
18:56:37 23-11-2023
А он не сказал сколько плохо говорящих на русском языке уже работает в больницах Алтайского края?
21:52:18 23-11-2023
Гость (18:56:37 23-11-2023) А он не сказал сколько плохо говорящих на русском языке уже ... Которые в напрвлениях на исследование мужчине пациенту пишут: "КаТэ брюшной полости с кастрацией". КаТэ вместо КТ, с кастрацией - вместо с контрастом. Каково? А мужчине-пациенту каково? И это не шутка, а один из реальных случаев
07:36:38 24-11-2023
Гость (21:52:18 23-11-2023) Которые в напрвлениях на исследование мужчине пациенту пишут... Вы зачем нелепой петросянщиной занимаетесь? Даже для самого непутевого выпускника меда эта история нереальная.
09:37:31 24-11-2023
Гость (07:36:38 24-11-2023) Вы зачем нелепой петросянщиной занимаетесь? Даже для самого ... Для особо умных: речь о плохо говорящих по-русски. Врач-таджик. Мужчина пришел ко мне на обследование с таким направлением. Еще будут вопросы? Это все к вопросу о зарплатах медикам, куда они пропали и кто приходит взамен.
11:38:19 24-11-2023
Гость (18:56:37 23-11-2023) А он не сказал сколько плохо говорящих на русском языке уже ... а вам лечиться или поговорить?
19:11:24 23-11-2023
Остановлен отток, ога. Уезжают и правильно делают. За эти подачки работать ищите лохов в другом месте
20:43:17 23-11-2023
Лукавая цифра: краю не хватает порядка 2-3 тысячи медработников. А если точно, не хватает 2-х или 3-х тысяч и каких, сколько врачей, сколько медсестер? В "среднем", по оценке Губернатора имеем 29300 сотрудников, не хватает 2500 сотрудников, всего то не хватает 8,5% персонала. Реально ощущаем, что до нормы не хватает половины врачей.
21:03:38 23-11-2023
Гость (20:43:17 23-11-2023) Лукавая цифра: краю не хватает порядка 2-3 тысячи медработни... ну так это по оценке губернатора. А в той клинике, где он наблюдается, скорее всего, нехватки врачей нет.
23:50:23 23-11-2023
В больницах медсестер не хватает до 50 %, за них работают студенты, жду когда дети закончат мед и уедим отсюда.
07:02:39 24-11-2023
кому там что доплачивают? племянница отучилась на акушерку, работает за двоих, переработки не оплачивают, уже смотрит куда сбежать. Платите нормальные ЗП и никто уезжать не будет
11:09:48 24-11-2023
В крае удалось остановить отток медиков... Так они просто уехали, вот и нет оттока. Зато есть приток плохоговорящих по русски и некомпетентных специалистов. С купленными дипломами за баранов. И не только в Алтае.
11:10:53 24-11-2023
Отток пошел не из-за стресса, а из- за бабок. Вручи идут на работу в первую очередь за зарплатой.
11:29:32 24-11-2023
гость (11:10:53 24-11-2023) Отток пошел не из-за стресса, а из- за бабок. Вручи идут на... А вы как хотите - чтоб как в "плохом" СССР - по призванию и по долгу? Так призвание и долг в СССР подкреплялись приличной зарплатой и весомыми льготами, особенно на селе. Про высокий общественный статус я уж молчу. Одним призванием сыт не будешь, семью не накормишь, коммуналку не заплатишь. Оклады копеечные по сравнению с реальными ценами на жизнь, а хвастаться доплатой в две тысячи губернатору стыдно должно быть. Что такое две тысячи в наше время, когда стараниями того же губернатора коммуналка за вшивую хрущевку 48 квадратов для семьи из трех человек уже к десятке в месяц подкрадывается?
13:19:27 24-11-2023
А что плохого в том, что человек стремиться за свой тяжёлый, очень ответственный труд получать достойную зарплату?
13:44:51 24-11-2023
Ковид во всём виноват, видали чё...... Это ковид зарплаты платить не хочет медикам, вот оно что....