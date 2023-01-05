На Алтае из-за плохой видимости и непогоды временно закрыли федеральную трассу

Движение по автодороге А-322 ограничено от Барнаула и до самой границы с Казахстаном

05 января 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение по федеральной трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» ограничили 5 января. Об этом сообщил Упрдор «Алтай». Запрет на передвижение по трассе касается большегрузного транспорта и пассажирских автобусов и начал действовать с 12:30 по местному времени.

В ведомстве отмечают, что ограничения действуют на всей протяжённости от Барнаула до границы с Казахстаном (км 11+500 до 337+080). Причина в том, что на трассе сложились особенно сложные погодные условия: осадки в виде снега, мокрого снега, усиление ветра в юго-восточных районах до 19-24 м/с. Видимость на А-322 сильно ограничена.

Несмотря на то, что ограничение касается лишь большегрузов и автобусов, Упрдор «Алтай» настоятельно рекомендует всем водителям отказаться от поездок.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам или же сообщить о нештатной ситуации на дороге можно по телефонам Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточный).

Напомним, на Алтае для передвижения закрыто уже несколько трасс. В регион пришла непогода, которая продлится как минимум до 7 января. О том, какие дороги сейчас закрыты для движения, читайте здесь.