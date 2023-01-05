Какие трассы остаются закрытыми для движения из-за непогоды в Алтайском крае?

В регион пришли метели и гололёд, поэтому водителей не выпускают на некоторые дороги для их же блага

05 января 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: МЧС России

В Алтайском крае продолжает действовать ограничение движения на некоторых участках автодорог, сообщает Алтайавтодор. В регионе с 3 января действует штормовое предупреждение: бушуют метели, а на трассах сильная гололедица. Кроме того, утром 5 января дорожники закрыли ещё один участок.

Так, ограничения продолжают действовать на следующих трассах:

К-03 : Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО: с км 0+000 — по км 71+102 от Змеиногорска до Рубцовска;

: Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО: с км 0+000 — по км 71+102 от Змеиногорска до Рубцовска; К-09 : Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан: с км 0+000 по км 169+281 от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан;

: Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан: с км 0+000 по км 169+281 от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан; К-26 : а/д А322 — Горняк — Староалейское: на всём протяжении.

: а/д А322 — Горняк — Староалейское: на всём протяжении. 89 км дороги К-18 от Ново-Калманки до Чарышского — территория Усть-Калманского и Чарышского районов.

А вот ограничения движения по трассе К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяжённость 39 км) уже сняты, сообщило утром 5 января региональное МЧС.

Напомним, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Алтайском крае продлятся как минимум до 7 января. Алтайский министр транспорта Антон Воронов призвал автолюбителей отказаться от дальних поездок на эти дни, если нет крайней необходимости.