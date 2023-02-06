На Алтае кабанчик бежал по трассе в Залесово, соблюдая ПДД

Зверь бежал в направлении, противоположном движению автомобилей

06 февраля 2023, 23:04, ИА Амител

В Алтайском крае на автомобильный видеорегистратор попал дикий кабан, бегущий по дороге в Залесовский район, сообщает "Барнаул 22".

"Вот он, бежит по дороге. Бежит в Залесово", – посмеялись люди в автомобиле.

Кабан при появлении машины позади перебежал дорогу и продолжил путь по левой обочине – в направлении, противоположном движению автомобилей.