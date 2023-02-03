НОВОСТИЭкология

Сова на большой скорости врезалась в офис "Ростелекома" в Алтайском крае

Редкая птица разбила верх стекла и медленно сползла вниз, застряв между стеклопакетами

03 февраля 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: vk.com/nature_of_altai
Фото: vk.com/nature_of_altai

Эколог объяснил, по какой причине в последнее время совы появляются в населённых пунктах Алтайского края, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".

Накануне сова врезалась в окно на втором этаже здания филиала ОАО "Ростелеком", расположенного в райцентре.

"Разбив верх стекла, она медленно сползла вниз между двумя стёклами и оказалась в плену. Спустя некоторое время связисты её из заточения вызволили и отпустили на волю", – отмечает издание.

Инспектор "Алтайприроды" Владимир Меновщиков пояснил газете, что в этом году совам сложно выживать – зимой птица в основном питается грызунами, которых острыми когтями достаёт из-под снега.

Однако из-за оттепели на снегу образовался довольно толстый наст, который мешает сове добывать пропитание – она не может пробить наледь. Поэтому птицы летят в населённые пункты.

"Стекло сова могла разбить, среагировав на увиденное в нём отражение летящей птицы. Может быть, услышала какой-то звук, исходящий изнутри здания. И, не понимая, что стекло – это препятствие, ударилась в него", – пояснил инспектор.

Ранее краснокнижная сова залетела в один из дворов Барнаула и собрала толпу зрителей.

 

Комментарии 12

  • Опять Эрл промахнулась
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хоть что-то на большой скорости появилось у Ростелекома
    03 февраля, Гость   Ответить
  • плохая примета
    03 февраля, Гость   Ответить
  • К покойнику ...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Какие все Гости добрые! А другие Операторы - НЕ лучше, от слова - СОВСЕМ! Сову жалко! и никакие приметы НЕ работают!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • летающая волкоСОБА
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ростелеком, задумайтесь, нужно как-то исключить такие случаи, отпугиватели нужны. Птицы не должны страдать из-за идеально чистых окон.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, У нас в конторе Лёша-малохольный, торгующий туалетной бумагой и прокладками , у него "от слова совсем" в каждом предложении Не родственник?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Просто Ростелеком ее достал своими звонками с предложением услуг
    03 февраля, Гость   Ответить
  • У меня на даче подобное было- ночью сова врезалась в окно на 2м этаже. Не знаю, как они ухитряются от таких ударов выживать, но в моём случае она потопталась по крыше веранды и улетела...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • За скорость интернета 256к/б сове надо сказать спасибо
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Д-дос атака не иначе...
    03 февраля, Гость   Ответить
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