Сова на большой скорости врезалась в офис "Ростелекома" в Алтайском крае

Редкая птица разбила верх стекла и медленно сползла вниз, застряв между стеклопакетами

03 февраля 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: vk.com/nature_of_altai

Эколог объяснил, по какой причине в последнее время совы появляются в населённых пунктах Алтайского края, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".

Накануне сова врезалась в окно на втором этаже здания филиала ОАО "Ростелеком", расположенного в райцентре.

"Разбив верх стекла, она медленно сползла вниз между двумя стёклами и оказалась в плену. Спустя некоторое время связисты её из заточения вызволили и отпустили на волю", – отмечает издание.

Инспектор "Алтайприроды" Владимир Меновщиков пояснил газете, что в этом году совам сложно выживать – зимой птица в основном питается грызунами, которых острыми когтями достаёт из-под снега.

Однако из-за оттепели на снегу образовался довольно толстый наст, который мешает сове добывать пропитание – она не может пробить наледь. Поэтому птицы летят в населённые пункты.

"Стекло сова могла разбить, среагировав на увиденное в нём отражение летящей птицы. Может быть, услышала какой-то звук, исходящий изнутри здания. И, не понимая, что стекло – это препятствие, ударилась в него", – пояснил инспектор.

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