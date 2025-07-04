На Алтае кочегар хранил марихуану на рабочем месте и попался полиции
В отношении мужчины завели уголовное дело
04 июля 2025, 11:40, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полицейские изъяли наркотики у 39-летнего кочегара из села Кулунда Алтайского края, сообщили в МВД региона.
Пакет с запрещенным веществом находился у злоумышленника на рабочем месте — в подсобном помещении котельной. Там же стражи порядка нашли металлическую кастрюлю, в которой находились остатки вещества.
Эксперты заключили, что это была марихуана массой 310 граммов.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
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