На Алтае кочегар хранил марихуану на рабочем месте и попался полиции

В отношении мужчины завели уголовное дело

04 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полицейские изъяли наркотики у 39-летнего кочегара из села Кулунда Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Пакет с запрещенным веществом находился у злоумышленника на рабочем месте — в подсобном помещении котельной. Там же стражи порядка нашли металлическую кастрюлю, в которой находились остатки вещества.

Эксперты заключили, что это была марихуана массой 310 граммов.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.